Türk markaları teker teker Rusya'dan çekiliyor: Artan maliyetler dev şirketlere havlu attırdı

Rusya'da Batılı markaların ülkeden ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmak amacıyla pazara giren bazı Türk perakende markaları, artan maliyetler ve zayıflayan tüketici talebi nedeniyle faaliyetlerini sonlandırıyor.

2022'de Rusya'da 32 Türk markası toplam 655 mağazayla faaliyet gösterirken, 2026 itibarıyla Madame Coco, Chakra, NetWork, OXXO, Beymen Club, Karaca Home ve Les Benjamins gibi markalar ülkeden çekilme kararı aldı. Mudo'nun Rusya'dan çıkışı ise 2025'te tamamlandı. Ipekyol ve Twist de yaklaşık bir yıllık faaliyetlerinin ardından 2023'te mağazalarını kapattı.

RUSYA'DA PERAKENDE SEKTÖRÜ BASKI ALTINDA

Ekonomim'de yer alan habere göre Rusya merkezli NF Group'un 2026'nın ilk yarısına ilişkin araştırmasında, mağaza ağını küçülten, fiziksel mağazacılıktan çıkan veya ciddi finansal sorunlarla karşılaşan 39 marka tespit edildi.

Bu şirketlerin yüzde 15'ini Türk markaları oluşturdu. Araştırmada Türk markaları arasında Karaca Home, Les Benjamins, OXXO, Beymen Club, NetWork ve Madame Coco da yer aldı.

Rusya'da artan işletme ve vergi maliyetleri, tüketici talebindeki zayıflama, AVM ziyaretçilerindeki düşüş, yüksek kira ve finansman giderleri ile markaların düşük bilinirliği, şirketlerin faaliyetlerini zorlaştıran başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Pazaryerlerinin güçlenmesi de fiziksel mağazacılık üzerindeki baskıyı artırdı. Focus Technologies verilerine göre 2026'nın ilk yarısında Rusya genelinde AVM ziyaretçi trafiği yüzde 2, giyim ve ayakkabı mağazalarındaki ziyaretçi sayısı ise yüzde 5 azaldı.

MADAME COCO 29 MAĞAZASINI KAPATIYOR

Rusya pazarına Şubat 2023'te giren Madame Coco, kısa sürede mağaza sayısını 29'a çıkardı. Ancak şirket, ülkedeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

Kapanışların 2026 sonbaharına kadar tamamlanması bekleniyor.

Şirketin maliyetleri azaltmak amacıyla bazı AVM yönetimleriyle kira indirimi için yaptığı görüşmelerden ise büyük ölçüde sonuç alınamadı. Madame Coco, 2025'in başında Rusya'da 20 yeni mağaza açmayı planlıyordu. Ancak şirket yaklaşık bir buçuk yıl içinde pazardan çıkış kararı aldı.

Azalan AVM trafiği ve tüketici talebinin yanı sıra yüksek kira ve kredi maliyetlerinin de karar üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

CHAKRA DA RUSYA'DAN ÇIKIYOR

Türk ev ve yaşam markası Chakra da Rusya'daki mağaza ağını kapatıyor.

Şirket, Moskova'daki Aviapark ve Afimall alışveriş merkezlerinde bulunan iki mağazasını kapattı. Kalan mağazaların da sonbahara kadar kapanmasıyla Chakra'nın Rusya'daki fiziksel mağazacılık faaliyetleri sona erecek.

Sektör uzmanları, orta segmentte faaliyet gösteren Türk ev ve yaşam markalarının büyük AVM'lerde yüksek kira ve güçlü ziyaretçi trafiğine dayalı iş modelinin, müşteri sayısındaki düşüşle birlikte sürdürülebilirliğini kaybettiğine dikkat çekiyor.

NETWORK, BEYMEN CLUB VE OXXO MAĞAZALARI DA KAPANACAK

Fiba Retail Group'un Rusya'daki operasyonları Marka Rus şirketi üzerinden yürütülüyor. Grup daha önce Rusya'da GAP ve Marks & Spencer markalarını işletiyordu.

Bu markaların Şubat 2022 sonrasında ülkedeki faaliyetlerini durdurmasının ardından boşalan mağazalarda NetWork, Mudo, OXXO ve Beymen Club faaliyet göstermeye başladı.

Ancak dört yılın sonunda bu markalar için de geri çekilme süreci başladı. Mudo Rusya'dan tamamen çıkarken NetWork, OXXO ve Beymen Club'ın ülkede kalan mağazalarının tamamının 2026 yılında kapatılması kararlaştırıldı.

Kommersant'ın Marka Rus'un 2025 yılı mali tablolarına dayandırdığı habere göre şirket geçen yıl 10 mağazasını kapattı ve 20 mağazayla faaliyetlerini sürdürdü.

2026'da zarar eden NetWork, Beymen Club ve OXXO mağazalarının tamamının kapatılmasının planlandığı aktarıldı.

Marka Rus'un geliri 2025'te yüzde 26 artışla 2,36 milyar rubleye yükselirken, şirketin net zararı yüzde 22 artarak 716,3 milyon rubleye çıktı. Böylece satışlardaki artış, mağaza operasyonlarından kaynaklanan zararı telafi edemedi.

KARACA HOME VE LES BENJAMİNS DE RUSYA'DAN AYRILDI

Rus danışmanlık şirketi Nikoliers'in değerlendirmesinde, 2026'nın ilk çeyreğinde Rusya pazarından çıkan uluslararası markalar arasında Karaca Home ve Les Benjamins de gösterildi.

Böylece iki Türk markası da 2022 sonrasında Rusya'da oluşan yeni perakende ortamında kalıcı olamayan şirketler arasına katıldı.

Özellikle giyim sektöründe pazaryerlerinin büyümesi ve düşük fiyatlı Çin menşeli ürünlerin rekabeti artırması, markaların faaliyetlerini zorlaştıran unsurlar arasında bulunuyor.

İPEKYOL VE TWIST BİR YIL SONRA MAĞAZALARINI KAPATTI

Türk markalarının Rusya'dan çekilmesinin ilk örnekleri 2023'te ortaya çıktı.

Ipekyol ve Twist, Batılı şirketlerin ülkeden ayrılmasının ardından 2022 sonbaharında Moskova'daki Afimall City'de mağaza açtı. Ancak iki markanın Rusya'daki tek mağazası da uzun süre faaliyet gösteremedi.

Mağazalar yaklaşık bir yılın ardından Kasım 2023'te kapatıldı.

LC WAIKIKI, KOTON VE COLIN'S FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Rusya'daki Türk markalarının tamamı aynı tabloyu yaşamıyor.

LC Waikiki, Koton ve Colin's gibi uzun süredir Rusya pazarında faaliyet gösteren, yüksek marka bilinirliğine ve geniş müşteri kitlesine sahip şirketler çalışmalarını sürdürüyor.

Buna karşılık özellikle 2022 sonrasında Batılı markaların boşalttığı alanları değerlendirmek amacıyla Rusya'ya giren veya hızlı büyüme hedefleyen şirketler pazardan geri çekiliyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre Rusya'da 2026'nın ilk yarısında mağaza ağını küçülten, fiziksel perakendeden çıkan veya finansal sorun yaşayan markaların yüzde 67'sini giyim ve ayakkabı şirketleri oluşturdu.

Moskova'daki AVM'lerde boşluk oranı da 2025'in ilk yarısındaki yüzde 5,5 seviyesinden 2026'nın aynı döneminde yüzde 6,4'e yükseldi. Boşluk oranının yıl sonunda yüzde 8'e kadar çıkabileceği öngörülüyor.