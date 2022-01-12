Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma: Zamlar belli oldu

12 Ocak 2022 Çarşamba, 08:29

130 bin işçiyi ilgilendiren MESS grup sözleşmesi kapsamında Türk Metal’le MESS arasında süren görüşmelerde anlaşmaya varıldı.

Özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı. Kararı soysal medya hesabından duyuran Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, ikinci altı ay için anlaşılan yüzde 30 oranında zammın enflasyon korumasında olacağını belirtti.

Kavlak şunları belirtti:

"Toplu Sözleşme müzakerelerinde 12 Ocak 2022 Çarşamba sabaha karşı 02:30'da başarıyla sonuçlanmıştır. MESS ücret ortalamasına yıllık %65,67 oranında zam alınmıştır. Bunun açılımı şöyledir: İlk 6 ayda herkesin saat ücretine %10, bunun üzerine 3 lira 70 kuruş seyyanen zam alınmıştı. Bunun karşılığı %27,44 tür.

İkinci 6. ayda herkesin saat ücretine %30 oranında zam yapılacaktır. Bu oran enflasyon korumalıdır.

Sosyal haklar: 1. yıla %35 artış sağlanmıştır. Kurban Bayramı yardımı 1. yıl için bütün gruplara %75 oranında arttırılmıştır. İlki bu Ocak ayında olmak üzere herkese net 400 TL'lik erzak çeki, 2023 ocak ayında yine net 400 TL'lik erzak çeki verilecektir."