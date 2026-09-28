Türk öğrenciler yurtdışında ne kadar para harcıyor? Milyarlarca dolarlık ekonomi ortaya çıktı

Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği (YEDAB), “Türkiye Uluslararası Eğitim Ekonomisi 2026” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmada Türk öğrencilerin yurtdışı eğitim tercihlerindeki değişim ele alınırken, farklı ülkelerdeki güncel öğrenci verileri üzerinden Türkiye’nin uluslararası eğitim ekonomisindeki konumu incelendi.

Rapora göre Türk öğrencilerin yurtdışında oluşturduğu doğrudan ekonomik hacim yıllık yaklaşık 2,0–2,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin oluşturduğu eğitim hizmetleri ihracatı da hesaba katıldığında, Türkiye’nin merkezinde bulunduğu iki yönlü uluslararası eğitim ekonomisinin büyüklüğü 4,9–5,7 milyar dolara ulaşıyor.

ALMANYA’DA TÜRK ÖĞRENCİ SAYISI 20 BİN 900’E ULAŞTI

Türk öğrencilerin yurtdışındaki eğitim tercihlerinde Almanya ilk sıradaki yerini koruyor. UNESCO’nun 2023 verilerinde 16 bin 585 olan öğrenci göstergesi, 2024/25 döneminde 20 bin 900’e yükseldi.

ABD’de Türk öğrenci sayısı 9 bin 413’e ulaşırken, İtalya’da güncel gösterge 8 bin 411 olarak kaydedildi. Birleşik Krallık’taki yükseköğretim göstergesi 7 binin üzerine çıkarken, Polonya’da 5 bin 158, Fransa’da ise 4 bin 912’nin üzerinde öğrenci bulunuyor. Kanada’daki güncel gösterge de 4 bin 650 seviyesinde.

YEDAB, verilerin yalnızca öğrenci sayılarındaki artışı değil, Türk öğrencilerin destinasyon haritasındaki değişimi de ortaya koyduğunu belirtiyor. Almanya liderliğini korurken ABD, İtalya ve Birleşik Krallık öne çıkan diğer ülkeler arasında yer alıyor. Polonya ve Fransa da Avrupa’daki önemli eğitim pazarları arasında giderek daha fazla öne çıkıyor.

GENEL PAZAR GERİLERKEN TÜRK ÖĞRENCİLER ARTTI

Araştırmada Hollanda’daki gelişmeler de dikkat çekti. Ülkedeki toplam uluslararası öğrenci kayıtları 2025/26 döneminde yaklaşık yüzde 0,1 gerilerken, Türkiye’den yapılan yeni kayıtlar bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 25 arttı ve 1.677’ye ulaştı.

Türkiye, Çin ve Hindistan ile birlikte Hollanda’nın önde gelen AB dışı kaynak pazarları arasında gösterildi.

İspanya da henüz Almanya, İtalya veya Fransa ölçeğinde bulunmasa da yükselen pazarlar arasında değerlendiriliyor. Resmi SIIU verilerine göre İspanya’da Türkiye kaynaklı 1.121 üniversite öğrencisi bulunuyor.

YEDAB, İngilizce programların yaygınlaşması, İspanyolcanın küresel çekiciliği ve özel üniversitelerin uluslararasılaşma stratejileri nedeniyle İspanya’nın önümüzdeki dönemde yakından izlenmesi gereken ülkelerden biri olduğunu belirtiyor. Raporda vize ve erişim süreçlerindeki güçlüklerin ise kısa vadede büyümeyi sınırlayabileceği ifade ediliyor.

ÖĞRENCİLER 2,8 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİ YARATIYOR

Öğrenci hareketliliğindeki değişim, yurtdışı eğitim ekonomisine ilişkin hesaplamaları da yukarı taşıdı.

YEDAB’ın güncel çalışmasına göre Türk öğrencilerin yurtdışında oluşturduğu doğrudan ekonomik hacim yıllık yaklaşık 2,0–2,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu tutarın yaklaşık 1,7–2,3 milyar dolarlık bölümünü yükseköğretim kaynaklı ekonomik hacim oluşturuyor. Dil eğitimi, yaz ve junior programları ile diğer eğitim hareketliliklerinin ekonomik büyüklüğü ise yaklaşık 300–500 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Hesaplamaya öğrenim, konaklama ve temel yaşam giderleri dahil edilirken uçuşlar, aile ziyaretleri, turizm ve diğer dolaylı ekonomik etkiler sistematik olarak dahil edilmiyor.

İKİ YÖNLÜ EĞİTİM EKONOMİSİ 5,7 MİLYAR DOLARA ÇIKIYOR

Araştırmada Türkiye yalnızca yurtdışına öğrenci gönderen bir ülke olarak değil, aynı zamanda uluslararası öğrenciler açısından önemli bir eğitim destinasyonu olarak ele alındı.

Türkiye’nin 2024 yılı eğitim hizmetleri ihracatı resmi verilere göre 2 milyar 865 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tutar, Türk öğrencilerin yurtdışında oluşturduğu 2,0–2,8 milyar dolarlık ekonomik hacimle birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’nin merkezinde bulunduğu iki yönlü uluslararası eğitim ekonomisinin 4,9–5,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı görülüyor.

YEDAB, söz konusu rakamın dış ticaret dengesi ya da resmi milli hesap niteliğinde olmadığını özellikle vurguluyor.

'TÜRK ÖĞRENCİLERİN YURTDIŞI EĞİTİM HARİTASI DEĞİŞİYOR'

YEDAB Başkanı Osman Yılmaz, verilerin Türkiye’nin yurtdışı eğitim sektöründe önemli bir değişime işaret ettiğini belirtti.

Yılmaz, “Birkaç yıl önce baktığımız tabloyla bugün karşı karşıya olduğumuz tablo aynı değil. Almanya liderliğini güçlendirirken İtalya ve Polonya hızla büyüyor. Fransa yükseliyor; Hollanda, kendi uluslararası öğrenci pazarındaki gerilemeye rağmen Türkiye açısından pozitif ayrışıyor. İspanya ise henüz daha küçük bir pazar olmakla birlikte önümüzdeki dönemde dikkatle izlenmesi gereken destinasyonlardan biri” dedi.

YEDAB’ın önceki ekonomik hacim tahminini güncel veriler doğrultusunda değiştirdiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

YEDAB olarak önceki 1,7–2,3 milyar dolarlık giden öğrenci ekonomik hacim tahminimizi güncel ülke göstergeleri ışığında yaklaşık 2,0–2,8 milyar dolar bandına yükseltiyoruz. Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerin oluşturduğu eğitim hizmetleri ihracatını da düşündüğümüzde, Türkiye'nin merkezinde bulunduğu çift yönlü uluslararası eğitim ekonomisinin 5 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaştığını görüyoruz.

Yılmaz, uluslararası eğitim danışmanlığının yalnızca öğrencilerin üniversite veya program seçimine aracılık eden bir sektör olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz, “Uluslararası eğitim danışmanlığı, öğrencinin doğru ülkeye ve doğru programa ulaşmasını sağlayan profesyonel bir hizmet olmanın ötesinde, milyarlarca dolarlık uluslararası eğitim ekonomisinin ülkeler ve kurumlar arasındaki yöneliminde de rol oynuyor. Bu nedenle sektörün ekonomik büyüklüğünün, standartlarının ve kurumsal yapısının artık çok daha fazla konuşulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.