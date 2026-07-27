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Türk tekstil devi konkordato ilan etti: Dünya markalarına üretim yapıyordu...

Türk tekstil devi konkordato ilan etti: Dünya markalarına üretim yapıyordu...

27.07.2026 12:48:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Türk tekstil devi konkordato ilan etti: Dünya markalarına üretim yapıyordu...

Tekstil ve hazır giyim sektörünün önde gelen firmalarından FORE Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş., mali yapısındaki bozulma nedeniyle borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato başvurusunda bulundu.
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Türkiye'de artan mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurularına bir yenisi daha eklendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2025 yılı "İlk 1000 İhracatçı Firma" listesinde 353'üncü sırada yer alan ve dünya markalarına üretim yapan FORE Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş. için konkordato süreci başlatıldı.

SEKTÖRDE ŞAŞKINLIK YARATTI

Hazır giyim ve tekstil sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olarak gösterilen firmanın konkordato talebi sektörde endişe yarattı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Mehmet Kaya'nın yönetimindeki şirket, 2024 yılında 107 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirmişti. Mali yapısında yaşanan bozulma nedeniyle şirket, borçlarını yeniden yapılandırabilmek amacıyla mahkemeye konkordato başvurusunda bulundu.

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3 AY GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ

Mahkeme, başvurunun ardından FORE Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Perge Tekstil İşletmeleri A.Ş., TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile şirketlerin yöneticisi Selçuk Mehmet Kaya hakkında 20 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Konkordato sürecini yürütmek üzere Prof. Dr. Hakan Taştan, Doç. Dr. Murat Oruç ve Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

ALACAKLILAR İÇİN YASAL SÜREÇ BAŞLADI

Resmi ilanın 21 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanmasıyla birlikte alacaklılar açısından da yasal süreç başladı. Mahkeme tarafından verilen geçici mühlet süresince şirketlerin mali durumunun incelenmesi ve konkordato talebine ilişkin değerlendirme yapılacak.

İlgili Konular: #tekstil #Hazır giyim #konkordato

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