Türk Telekom'dan internet zammı açıklaması

01 Nisan 2022 Cuma, 14:33

Türk Telekom'un toptan internet dağıtıcılarına sağlanan internete yüzde 67 zam yapıldı iddialarına açıklama geldi.

Toptan internet sağlayıcılarına sağlanan port ve transmisyon ücretlerinde 2020'den beri herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmadığı belirtilirken, aradan geçen 2 yılda Türkiye ekonomisindeki konjonktüre ve küresel maliyetlere bağlı olarak maliyetlerde ciddi değişimler yaşandığı ifade edildi. Son yapılacak fiyat değişikliğinin enflasyonun çok altında olacağı öngörüldüğü vurgulandı.

ZAM, 1 HAZİRAN'A ERTELENDİ

BTK, bugün yaptığı açıklamada bugün yürürlüğe girmesi beklenen zam oranlarının 1 Haziran 2022'ye ertelendiği açıklanmıştı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türk Telekom’un Port ücretlerindeki artışlarla ilgili olarak son dönemde gündeme gelen fiyat düzenlemesi konusunda bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında belirtilen ‘İnternete yüzde 67 zam yapıldı’ içerikli haberler ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır."