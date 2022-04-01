Türk Telekom'dan internet zammı açıklaması
Türk Telekom, ‘internete yüzde 67 zam yapıldı’ iddialarının doğru olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Türk Telekom'un toptan internet dağıtıcılarına sağlanan internete yüzde 67 zam yapıldı iddialarına açıklama geldi.
Toptan internet sağlayıcılarına sağlanan port ve transmisyon ücretlerinde 2020'den beri herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmadığı belirtilirken, aradan geçen 2 yılda Türkiye ekonomisindeki konjonktüre ve küresel maliyetlere bağlı olarak maliyetlerde ciddi değişimler yaşandığı ifade edildi. Son yapılacak fiyat değişikliğinin enflasyonun çok altında olacağı öngörüldüğü vurgulandı.
ZAM, 1 HAZİRAN'A ERTELENDİ
BTK, bugün yaptığı açıklamada bugün yürürlüğe girmesi beklenen zam oranlarının 1 Haziran 2022'ye ertelendiği açıklanmıştı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Türk Telekom’un Port ücretlerindeki artışlarla ilgili olarak son dönemde gündeme gelen fiyat düzenlemesi konusunda bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında belirtilen ‘İnternete yüzde 67 zam yapıldı’ içerikli haberler ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır."
İlgili Haberler
- Türk Telekom'da yeni yönetim belli oldu: Yiğit Bulut da listede
- BTK’den Türk Telekom’un Türkiye Varlık Fonu'na devrine onay
- CHP'den 'Türk Telekom’un satışı araştırılsın' çağrısı
Video Haberler
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Zafer Partisi'nde istifa
- Eski rektör Şimşek memurluktan ihraç edildi
- Kurumlar vergisinde beyan dönemi başladı
- Babacan'dan Erdoğan'a tepki
- AKP'li 5 bakan yardımcısı çift maaşlı çıktı
- Kaç ton zehirli atık ithal edildi?
- HDP'li Canbaz'dan Soylu'ya 'mülteci çocuklar' sorusu
- 19 milletvekili için harekete geçildi
- Erdoğan'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali
- Lider Filo'nun halka arzı başarıyla tamamlandı