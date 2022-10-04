Türk yetkili, Bloomberg'in haberini yalanlandı: Doğal gaz ödemelerinde erteleme yok

04 Ekim 2022 Salı, 11:23

RIA Novosti'ye demeç veren Türk yetkili, dün Bloomberg'in kaynaklara dayandırarak öne sürdüğü haberi yalanladı.

Türk yetkili, Türkiye ve Rusya arasında "gaz ödemelerinin ertelenmesinin tartışılmadığını, böyle bir konunun gündemde olmadığını" söyledi.

Yetkili, Türkiye'nin, Rusya'dan gaz tedarikine ilişkin "fiyat konusunda müzakereler sürdüğünü, bu konuda da herhangi bir sorunun olmadığını" dile getirdi.

Yetkili, "Bir gecikmeden değil, fiyattan bahsediyoruz çünkü sözleşmeler Avrupa borsalarının fiyatlarını dikkate almadan önce fiyat yüksekti. Şimdi şartlar değişti, bildiğiniz gibi kısmi ödeme konusunda anlaşmaya varıldı" dedi.

Gaz tedariki konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten yetkili, "Müzakerelerde (gaz için) herhangi bir sorun yok, her şey iki liderin güvenine ve tutumuna dayanıyor" ifadelerini kullandı.

BLOOMBERG'İN HABERİ

Dün Bloomberg'in ortaya attığı habere göre, Türkiye'nin, Rusya'dan doğal gaz ödemeleri için erteleme talep ettiği ileri sürülmüştü.

Bloomberg'e demeç veren kaynaklar, Botaş'ın, Rusya'ya olan ödemelerinin bir kısmını 2024'e ertelemek istediğini iddia etti.

Türkiye ve Rusya resmi makamlarından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.