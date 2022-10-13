Turkcell çağrı merkezinde patron banka promosyonlarına çöktü
Turkcell çağrı merkezi çalışanları banka promosyonlarının ödenmediğini belirterek Twitter'da kampanya başlattı. Birçok işyerinde olduğu gibi patronun promosyonlara el koyduğunu aktaran çalışanlar bir an önce ödemelerin yapılmasını talep etti. DİSK İletişim-Sen "Burada bahsi geçen para bizim bir ay çalışıp hak ettiğimiz paradır" dedi.
Banka promosyonlarına yönelik tartışmalar devam ediyor. Çalışanlar için öenmli bir gelir olan banka promosyonlarının miktarı kadar işverenlerin tutumu da tartışılıyor. Öyleki birçok işyerinde, çalışanlar banka promosyonlarına erişememekten şikayetçi. Turkcell çağrı merkezi çalışanları da bu kesim arasında bulunuyor.
Twitter'dan #TurkcellGlobalBilgiPromosyonHakkınıVer etiketiyle kampanya yürüten çalışanlar banka promosyanlarına el konduğunu belirtti.
PATRONLAR PROMOSYONA EL KOYUYOR
Konuya ilişkin açıklama yapan DİSK’e bağlı İletişim-İş Sendikası, “Pek çok işyerinde şu an en çok tartışılan gündem maddesi promosyon ödemeleridir. Yasalar banka promosyonlarını patronların insafına bırakırken kimi yerlerde işçiler mücadele ederek bu haklarını alıyor. Bazı işyerlerinde bireysel ya da toplu iş sözleşmesi gereği promosyonlar işçilere ödeniyorken, bazı işyerlerinde ise promosyonların ya bir kısmı ödeniyor ya da hiç ödenmiyor. Bugün için üyelerimizin ve örgütlemesini sağladığımız Turkcell'de işçilerin hakkı olan maaşı kendi paraları gibi yatıran patronlar promosyonları alıyorlar. Aslında burada bahsi geçen para bizim bir ay çalışıp hak ettiğimiz paradır” dedi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İletişim alanında örgütlülüğümüzü kazandığımız zaman işçiler bu hukuksuz davranışların karşısında sendikamızın gücünü yanında hissedecektir. İşçilerin örgütlenmesi sayesinde haklarını kazanacaklarından korkan patronlar türlü oyunlar ile sendikamıza engel oluyor. Gelinen bu son noktada hakkını aramak isteyen tüm işçi arkadaşlarımızı sendikamızda örgütlenmeye çağırıyoruz.”
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