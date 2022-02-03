Turkcell'in Rus ortağından mektup: Yönetim değişmeli
Turkcell'in ikinci büyük hissedarı LetterOne, şirket yönetimine ve hissedarlarına hitaben bir mektup yayımlayarak bir sonraki genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu atanması ile 2021 kârının %75'inin dağıtılması da dahil olmak üzere dört konu hakkında karar alınmasını istedi.
LetterOne tarafından dün akşam yayımlanan hissedarlara hitaben yazılan mektupta, Turkcell'in faaliyet performansı ve değerlemesinin istediği performansı yakalayamadığı ifade edilerek, talep edilen değişiklikler için hissedarların desteği istendi.
Mektupta şirketin operasyonel performansını zayıf olarak niteleyen LetterOne, taleplerinin gerekçesini "Kıymetli altyapı ve dijital varlıklardan değer yaratılması için oluşturulan stratejinin icra edilmemesi, uluslararası iştirakleri ve TOGG'da şirket değerini düşüren faaliyetler, düşük temettü dağıtım, yönetim ücret politikasının hissedarların çıkarlarıyla uyumlu olmaması ve göze çarpıcı derecede zayıf kurumsal yönetim Turkcell'in düşük değerlemesi ve zayıf hisse performansı üzerinde etkilidir. Bunun devam etmesine izin verilemez" diyerek açıkladı.
Şirket yönetiminde değişiklik için Serdar Çetin, Gönenç Gürkaynak, Canan Özsoy ve Alejandro Plater'i yönetim kuruluna aday olarak gösteren LetterOne, şirketin ana sözleşmesinde değişiklik ve dağıtılabilir kârın %75'inin temettü olarak ödenmesi önerisinde bulundu.
LetterOne, daha önce de şirketin bazı politikalarında değişiklik yapmasını istemiş, ancak Turkcell bu taleplere katılmadığını ve tüm hissedarlar yararına hareket ettiğini açıklamıştı.
LetterOne'ın talepleri hakkında Turkcell'in ana hissedarı Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) bir açıklama gelmedi.
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