Türkiye akaryakıt pazarında yeni ortaklık: Suudiler Güzel Enerji'ye ortak olacak

OYAK bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi Güzel Enerji ile dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Saudi Aramco arasında yürütülen ortaklık görüşmelerinde yeni bir aşamaya geçildi. Edinilen bilgilere göre, Saudi Aramco'nun Güzel Enerji'ye yüzde 30 oranında ortak olması en güçlü senaryo olarak öne çıkarken, tarafların süreci yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği belirtiliyor.

YÜZDE 30 ORTAKLIK PLANI GÜNDEMDE

Edinilen bilgilere göre Saudi Aramco'nun, bünyesinde TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol markalarını barındıran Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'ye yüzde 30 oranında ortak olması üzerinde çalışılıyor.

Tarafların ortaklık sürecini yıl sonuna kadar resmi olarak sonuçlandırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

TABELALARDA ARAMCO MARKASI GÖRÜLEBİLİR

Kaynaklara göre ortaklığın hayata geçmesi halinde akaryakıt sektöründe önemli bir marka dönüşümü yaşanabilir.

Buna göre, TotalEnergies markasının yerine Saudi Aramco markasının kullanılabileceği, böylece şirketin Türkiye pazarında doğrudan marka görünürlüğü kazanabileceği değerlendiriliyor.

GÖRÜŞMELER DAHA ÖNCE DOĞRULANMIŞTI

OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan da daha önce yaptığı açıklamada, Saudi Aramco ile ortaklık, iş birliği ve ticari konularda görüşmeler yürüttüklerini açıklamıştı.

Doğan, Güzel Enerji'de hisse devri ve ortaklık ihtimalinin masada olduğunu ifade etmişti.

TÜRKİYE İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA ENERJİ YATIRIMLARI ARTIYOR

Akaryakıt sektöründeki ortaklık görüşmelerinin yanı sıra Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji alanındaki yatırımlar da hız kazanıyor.

Bu kapsamda Suudi Arabistan'ın Karaman ve Sivas'ta her biri 1.000 megavat olmak üzere toplam 2.000 megavat kapasiteli güneş enerji santrali yatırımı yapması planlanıyor.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), bu santrallerde üretilecek elektriği 30 yıl boyunca Euro/cent üzerinden satın alacak. Yatırım kapsamında ithalatta uygulanan gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve harçlardan muafiyet sağlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yatırım için gerekli altyapı ve süreçleri hazırladığı belirtiliyor.