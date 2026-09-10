Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40 , gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde sabit tutuldu.

8 AYDIR YENİ BİR İNDİRİM KARARI ALINMAMIŞTI

Merkez Bankası, 2026 yılının ocak ayındaki toplantıda politika faizini yüzde 38’den yüzde 37’ye çekmişti. Takip eden mart, nisan, haziran ve temmuz aylarında yapılan toplantılarda ise politika faizi yine yüzde 37 seviyesinde sabit tutuldu. Mayıs ayında karar açıklanmazken, ocak ayındaki indirimin ardından yaklaşık 8 aydır politika faizinde yeni bir indirime gidilmemişti.