Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayı toplantısını tamamlayarak piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Toplantı sonucu alınan son kararla politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.
Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde sabit tutuldu.
8 AYDIR YENİ BİR İNDİRİM KARARI ALINMAMIŞTI
Merkez Bankası, 2026 yılının ocak ayındaki toplantıda politika faizini yüzde 38’den yüzde 37’ye çekmişti. Takip eden mart, nisan, haziran ve temmuz aylarında yapılan toplantılarda ise politika faizi yine yüzde 37 seviyesinde sabit tutuldu. Mayıs ayında karar açıklanmazken, ocak ayındaki indirimin ardından yaklaşık 8 aydır politika faizinde yeni bir indirime gidilmemişti.
POLİTİKA FAİZİ DEĞİŞİKLİKLERİ EKONOMİYİ NASIL ETKİLİYOR?
Merkez Bankası'nın bankalara borç verirken uyguladığı temel faiz oranı olan politika faizi; enflasyonu kontrol etmek, fiyat istikrarını sağlamak ve para arzını düzenlemek amacıyla kullanılıyor. Bu orandaki değişiklikler doğrudan piyasa dinamiklerine yansıyor.
Faiz artırımı kararı alındığında:
- Bankaların uyguladığı kredi faiz oranları yükselir.
- Kredi maliyeti arttığı için piyasadaki borçlanma iştahı azalır.
- Tüketim ve yatırımlarda belirgin bir yavaşlama gözlenir.
- Talep azaldığı için enflasyonun düşmesi hedeflenir.
Faiz indirimi kararı alındığında:
- Piyasadaki kredi faiz oranları geriler.
- Borçlanma maliyeti düştüğü için tüketim ve yatırım harcamaları artar.
- Piyasada ekonomik canlanma olur ancak artan talep enflasyonun yükselme riskini artırır.
2026 YILI KALAN TOPLANTI TAKVİMİ
Eylül ayı toplantısının ardından Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar yapacağı toplantı tarihleri takvimi şu şekilde:
- 22 Ekim 2026
- 10 Aralık 2026