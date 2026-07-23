Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayı toplantısı sonrası politika faizini belirledi. Toplantı sonucu alınan son kararla politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit bırakıldı.
Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde sabit bıraktı.
SON TOPLANTIDA KARAR NE OLMUŞTU?
11 Haziran 2026 Perşembe tarihinde yapılan yılın dördüncü Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişikliğe gidilmemişti. Kurul, ocak ayında yapılan yılın ilk toplantısında yüzde 38 seviyesinden yüzde 37 seviyesine düşürülen politika faizini sabit bırakma kararı almıştı. Böylece ocak ayındaki toplantıdan bu yana politika faizinde herhangi bir faiz indirimi yapılmamış oldu.
POLİTİKA FAİZİ NEDİR?
Politika faizi, Merkez Bankası'nın bankalara borç verirken uyguladığı temel faiz oranıdır. Ekonomide enflasyonu kontrol etmek, fiyat istikrarını sağlamak ve para arzını düzenlemek amacıyla bir araç olarak kullanılır.
FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?
Politika Faizi Artırılırsa:
- Bankaların kredi faiz oranları yükselir.
- Kredi maliyeti arttığı için borçlanma iştahı azalır.
- Tüketim ve yatırımlarda yavaşlama gözlenir.
- Talep azaldığı için enflasyonun düşmesi hedeflenir.
Politika Faizi Düşürülürse:
- Kredi faiz oranları geriler.
- Borçlanma maliyeti düştüğü için tüketim ve yatırım harcamaları artar.
- Piyasada canlanma olur ancak artan talep nedeniyle enflasyon yükselme riski taşır.
MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ
Temmuz ayı toplantısının ardından TCMB’nin 2026 yılının geri kalanındaki toplantı tarihleri şöyle:
- 10 Eylül 2026
- 22 Ekim 2026
- 10 Aralık 2026