Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yine tutturamadı: Enflasyon tahminleri 5 yılda 17'nci kez yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, piyasaların merakla beklediği yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Toplantıda enflasyon tahminlerinde radikal bir güncellemeye gidildi. Bir önceki raporda yüzde 26'ya çekilen 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28'e yükseltildi.

Dezenflasyon sürecindeki katılık ve fiyatlamalardaki yüksek belirsizlik ortamı bu kararda etkili oldu. Ekonomi yönetiminin öngörüleri ile piyasa gerçekleri arasındaki fark bir kez daha kapanmadı.

HEDEFLER SÜREKLİ ÖTELENİYOR

Merkez Bankası'nın tek haneli enflasyon hedefi için belirlediği tarih, geçmiş dönemlerde açıklanan raporlarda ve Orta Vadeli Programlarda sürekli ileriye atıldı. 2021 yılından bu yana yapılan ardışık revizyonların sayısı son raporla birlikte arttı. Son beş yılda tahminler 17 kez yukarı çekildi. Fiyat istikrarına giden yoldaki hedefler her seferinde bir başka bahara ertelendi.

Şahap Kavcıoğlu döneminde, 2021-2023 yılları arasında, tahminler 10 kez revize edildi . Uygulanan "liralaşma" stratejisiyle enflasyon tahminleri gerçekleşmelerden hızla uzaklaştı. Yayımlanan 10 enflasyon raporunun tamamında tahminler yukarı yönlü değiştirildi. 2022 başında yüzde 23,2 olan yıl sonu tahmini, yılın son raporunda yüzde 65,2'ye çıktı.

döneminde, 2021-2023 yılları arasında, tahminler . Uygulanan "liralaşma" stratejisiyle enflasyon tahminleri gerçekleşmelerden hızla uzaklaştı. Yayımlanan 10 enflasyon raporunun tamamında tahminler yukarı yönlü değiştirildi. 2022 başında yüzde 23,2 olan yıl sonu tahmini, yılın son raporunda yüzde 65,2'ye çıktı. Hafize Gaye Erkan döneminde, 2023 yılında, 1 revizyon yapıldı. Temmuz 2023'te kurumsal kredibiliteyi yeniden tesis etmeye yönelik adımlarla birlikte eski yönetimin yüzde 22,3 olan 2023 yıl sonu tahmini yüzde 58'e çıkarıldı. Bu değişiklik 35,7 puanlık bir artışa karşılık geldi.

döneminde, 2023 yılında, yapıldı. Temmuz 2023'te kurumsal kredibiliteyi yeniden tesis etmeye yönelik adımlarla birlikte eski yönetimin yüzde 22,3 olan 2023 yıl sonu tahmini yüzde 58'e çıkarıldı. Bu değişiklik 35,7 puanlık bir artışa karşılık geldi. Fatih Karahan döneminde, 2024-2026 yılları arasında bugün yapılan değişiklikle birlikte toplam 6 revizyon yapıldı. Karahan göreve gelmesinin ardından 2024 tahmini yüzde 36'dan yüzde 44'e yükseldi. 2025 tahmini kademeli olarak yüzde 14'ten yüzde 32'ye çıktı. 2026 tahmini ise yüzde 9'dan başlayan süreçte yüzde 26'ya yükseldi.

SON REVİZYONLA HEDEF YÜZDE 28'E ÇIKTI

Bugün açıklanan yılın üçüncü enflasyon raporuyla birlikte yüzde 26 olan 2026 yıl sonu hedefi yüzde 28'e çıkarıldı. Böylece Karahan döneminde yapılan revizyon sayısı 6'ya, 2021'den bu yana yapılan toplam revizyon sayısı da 16'ya ulaştı.

13 Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye, son yılların en yüksek enflasyon dönemlerinden birinde kademeli bir yavaşlama süreci içinde bulunuyor. Ancak Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu tahmini ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yüzde 31,75'lik Temmuz 2026 gerçekleşmesi arasında belirgin bir fark bulunuyor. Temmuz ayından itibaren enflasyon verilerinde yeniden yukarı yönlü bir eğilim gözlemlendi. Bu gelişme sürece ilişkin şüpheleri artırdı.