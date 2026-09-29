Türkiye'de beklenen eğitim süresi kısaldı: Listenin sonunda yer alan iller belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Muhtemel Eğitim Süresi (MES) verileri, Türkiye’de eğitimde geçirilmesi beklenen sürenin bir önceki yıla göre azaldığını ortaya koydu. İlkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 16,8 yıl olarak hesaplandı.

MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ YÜZDE 2,4 AZALDI

TÜİK verilerine göre Türkiye’de muhtemel eğitim süresi, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı. Erkeklerde MES yüzde 2,5 düşüşle 16,3 yıl, kadınlarda ise yüzde 2,4 azalışla 17,2 yıl oldu.

İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,6 yıl olarak hesaplandı.

Muhtemel Eğitim Süresi; eğitim hayatına başlayan bir bireyin eğitimde geçirmesi beklenen toplam örgün eğitim süresini ifade ediyor. Gösterge, teorik eğitim sürelerinin yanı sıra eğitim sistemindeki fiili kayıt sayılarını da dikkate alıyor ve mevcut eğitim katılım dinamiklerine göre beklenen eğitimde kalma süresini yansıtıyor.

TÜRKİYE OECD ORTALAMASININ ÜZERİNDE

OECD ülkelerinin en güncel verisi olan 2024 yılına göre ilkokul-yükseköğretim kademesindeki muhtemel eğitim süresi OECD ortalamasında 16,6 yıl oldu. Türkiye’de ise aynı kapsamda bu süre 17,2 yıl olarak hesaplandı.

OECD ülkeleri arasında MES’in en yüksek olduğu ülke 20,9 yıl ile Yunanistan, en düşük olduğu ülke ise 14,3 yıl ile Kolombiya oldu.

BAYBURT VE KARABÜK İLK SIRADA

2025 yılında il düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 18,6 yıl ile Bayburt ve Karabük’te kaydedildi. Bu illeri 18,4 yıl ile İstanbul ve 18,3 yıl ile Tunceli izledi.

MES’in en düşük olduğu il ise 13,8 yıl ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’yı 14,1 yıl ile Şırnak ve 14,3 yıl ile Muş takip etti.

KADINLARDA TUNCELİ, ERKEKLERDE BAYBURT ÖNE ÇIKTI

Türkiye genelinde 2025 yılında kadınların muhtemel eğitim süresi 17,2 yıl, erkeklerin ise 16,3 yıl olarak hesaplandı.

Kadınlarda en yüksek MES değeri Tunceli’de, erkeklerde ise Bayburt’ta görüldü. Erkeklerde Bayburt’u Erzincan, Karabük, İstanbul ve Bolu izledi. Kadınlarda ise Tunceli’nin ardından Karabük, İstanbul, Rize ve Ankara geldi.

Erkeklerde muhtemel eğitim süresinin en düşük olduğu iller Şanlıurfa, Ağrı, Şırnak, Muş ve Hakkari oldu. Kadınlarda ise en düşük MES değerleri Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Mardin ve Ağrı’da kaydedildi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKSİ KADINLAR LEHİNE ARTTI

MES kapsamında cinsiyet eşitliği endeksi, kadınların muhtemel eğitim süresinin erkeklerin muhtemel eğitim süresine oranıyla hesaplanıyor.

İlkokuldan yükseköğretime kadar olan ISCED 1-8 kademelerinde cinsiyet eşitliği endeksi 2025 yılında 1,05 oldu. 2018 yılında 0,97 olan endeks, 2025’te 0,08 puan artarak kadınlar lehine değişimini sürdürdü.

Endeksin en yüksek olduğu iller 1,13 ile Iğdır, 1,11 ile Tunceli, 1,10 ile Bartın, 1,09 ile Çankırı ve Kars oldu.

Cinsiyet eşitliği endeksinin en düşük olduğu iller ise 0,97 ile Bitlis, 0,99 ile Şanlıurfa, Siirt ve Bayburt, 1,00 ile Muş, Erzurum ve Batman olarak sıralandı.