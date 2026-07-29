Türkiye'de beklenen yaşam süresi ne kadar oldu? TÜİK Hayat Tabloları verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023-2025 dönemine ilişkin Hayat Tabloları istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi bir önceki döneme göre artarak 78,5 yıla yükseldi.

Yeni doğan bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama süreyi ifade eden doğuşta beklenen yaşam süresi, 2022-2024 döneminde 78,1 yıl seviyesindeydi.

KADINLAR ERKEKLERDEN 5,2 YIL DAHA UZUN YAŞIYOR

Türkiye'de erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 2022-2024 dönemindeki 75,5 yıldan 2023-2025 döneminde 75,9 yıla yükseldi. Kadınlarda ise aynı dönemde 80,7 yıldan 81,1 yıla çıktı.

Böylece kadınların erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşadığı hesaplandı.

15 YAŞINDAKİLERİN BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 64,7 YIL

Çalışma çağının başlangıcı kabul edilen 15 yaşındaki bireylerin ortalama kalan yaşam süresi 64,7 yıl olarak belirlendi.

Bu süre erkeklerde 62,1 yıl, kadınlarda ise 67,3 yıl olarak hesaplandı.

30 YAŞINDAKİLERİN ORTALAMA 50,3 YIL DAHA YAŞAMASI BEKLENİYOR

TÜİK verilerine göre 30 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 50,3 yıl oldu.

Erkeklerde bu süre 47,8 yıl, kadınlarda ise 52,7 yıl olarak hesaplanırken, kadınlar ile erkekler arasındaki fark 4,9 yıl olarak kaydedildi.

50 YAŞINDAKİLERİN KALAN YAŞAM SÜRESİ 31,3 YIL

Türkiye genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 31,3 yıl olarak hesaplandı.

Bu süre erkeklerde 29 yıl, kadınlarda ise 33,4 yıl oldu.

65 YAŞINDAKİLERİN ORTALAMA 18,4 YIL DAHA YAŞAMASI BEKLENİYOR

2023-2025 dönemi hayat tablolarına göre 65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18,4 yıl olarak belirlendi.

Erkekler için bu süre 16,7 yıl olurken, kadınlarda 20 yıl olarak hesaplandı. Buna göre 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.

EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSELDİKÇE YAŞAM SÜRESİ DE ARTIYOR

TÜİK verileri, eğitim seviyesi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de arttığını ortaya koydu.

Her yaş grubunda düşük eğitim seviyesine sahip bireylerin beklenen yaşam süresi daha kısa olurken, eğitim düzeyinin yükselmesiyle birlikte yaşam süresinin de uzadığı görüldü.

Cinsiyet bazında yapılan değerlendirmede de hem kadınlarda hem erkeklerde eğitim düzeyi arttıkça beklenen yaşam süresinin yükseldiği tespit edildi.

30 yaşındaki erkeklerde ortaöğretim altı eğitim düzeyi ile yükseköğretim mezunları arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl olurken, kadınlarda bu fark 4,6 yıl olarak hesaplandı.

DOĞUŞTA SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ 58 YIL OLDU

Günlük yaşam faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşanması beklenen süreyi ifade eden doğuşta sağlıklı yaşam süresi, Türkiye'de toplam 58 yıl olarak hesaplandı.

Bu süre erkeklerde 59,1 yıl, kadınlarda ise 56,9 yıl oldu. Veriler, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 2,2 yıl daha uzun olduğunu gösterdi.