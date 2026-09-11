Türkiye’de dev maden el değiştirdi: Altın ve gümüş rezervleri için imzalar atıldı

Türk Altın, Balıkesir ve Bilecik’te bulunan maden ruhsatları ile cevher işleme tesisini bünyesinde barındıran Sındırgı Maden İşletmeleri A.Ş.’nin hisselerinin tamamını devraldı.

Şirketler arasında devir işlemine ilişkin Pay Devir ve Satın Alma Sözleşmesi imzalandı. Daha önce 69,9 milyon dolar olarak açıklanan ön mutabakat bedeli, hukuki, mali, teknik ve operasyonel incelemeler ile değerleme çalışmalarının ardından yeniden ele alındı.

Taraflar arasındaki müzakereler sonucunda satın alma bedeli 65,5 milyon dolar olarak kesinleşti.

ALTI MADEN RUHSATI TÜRK ALTIN BÜNYESİNE KATILDI

Satın alma işlemi kapsamında toplam altı adet IV. Grup işletme ruhsatı, 108 taşınmaz, cevher işleme tesisi, atık depolama tesisi ile makine, ekipman, tesisat ve demirbaşlar Türk Altın’ın bünyesine geçti.

76 BİN ONS ALTIN, 1,8 MİLYON ONS GÜMÜŞ REZERVİ

Edinilen maden varlıklarına ilişkin Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) raporlarına göre sahada yaklaşık 76 bin 49 ons altın ve 1,8 milyon ons gümüş rezervi bulunduğu öngörülüyor.

Satın alma işlemiyle birlikte Türk Altın’ın hem maden ruhsatı portföyü hem de altın ve gümüş rezerv kapasitesi genişledi.