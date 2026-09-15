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Türkiye'de en çok kazandıran meslekler belli oldu: Zirvede hangi alan bulunuyor?

Türkiye'de en çok kazandıran meslekler belli oldu: Zirvede hangi alan bulunuyor?

15.09.2026 12:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Türkiye'de en çok kazandıran meslekler belli oldu: Zirvede hangi alan bulunuyor?

Türkiye’de 2026 yılında hangi mesleklerin en yüksek geliri sağladığı belli oldu. Hukuk, havacılık ve bilişim alanındaki mesleklerin öne çıktığı listede, zirvedeki meslek ve aylık kazancı dikkat çekti.
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Türkiye'deki sektörlerin gelir yapısını inceleyen Boğaziçi Enstitüsü'nün araştırması, 2026 yılında en yüksek aylık ortalama gelire sahip meslek gruplarını ortaya koydu. Listenin ilk sıralarında hukuk, havacılık ve bilişim alanındaki meslekler yer alırken, zirveyi noterlik aldı.

AYLIK 456 BİN TL GELİRLE ZİRVEDE

Araştırmaya göre noterlik, aylık ortalama 456 bin TL gelirle 2026'nın en fazla kazandıran meslek grubu oldu. Noterliği, aylık 350 bin TL ortalama gelirle pilotluk takip etti.

Yazılım mühendisliği ise 348 bin TL aylık ortalama kazançla üçüncü sırada yer aldı.

HUKUK, FİNANS VE SAĞLIK MESLEKLERİ DE LİSTEDE

Listenin üst sıralarında hukuk, finans ve sağlık alanındaki meslekler de dikkat çekti.

Sigorta uzmanlığı: 270 bin TL — 4. sıra

Avukatlık: 264 bin TL — 5. sıra

Eczacılık: 242 bin TL — 6. sıra

Doktorluk: 230 bin TL — 7. sıra

İLK 10'DA DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK DE VAR

Listenin son üç sırasında yönetim danışmanlığı, mali müşavirlik ve petrol mühendisliği yer aldı.

Yönetim danışmanlığı 210 bin TL aylık ortalama gelirle sekizinci, mali müşavirlik 200 bin TL ile dokuzuncu sırada bulunurken, ilk 10'un son sırasında 190 bin TL ortalama gelirle petrol mühendisliği yer aldı.

2026'NIN EN ÇOK KAZANDIRAN 10 MESLEĞİ

Noterlik: 456 bin TL

Pilotluk: 350 bin TL

Yazılım mühendisliği: 348 bin TL

Sigorta uzmanlığı: 270 bin TL

Avukatlık: 264 bin TL

Eczacılık: 242 bin TL

Doktorluk: 230 bin TL

Yönetim danışmanlığı: 210 bin TL

Mali müşavirlik: 200 bin TL

Petrol mühendisliği: 190 bin TL

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