Türkiye'de en çok kazandıran meslekler belli oldu: Zirvede hangi alan bulunuyor?

Türkiye'deki sektörlerin gelir yapısını inceleyen Boğaziçi Enstitüsü'nün araştırması, 2026 yılında en yüksek aylık ortalama gelire sahip meslek gruplarını ortaya koydu. Listenin ilk sıralarında hukuk, havacılık ve bilişim alanındaki meslekler yer alırken, zirveyi noterlik aldı.
AYLIK 456 BİN TL GELİRLE ZİRVEDE
Araştırmaya göre noterlik, aylık ortalama 456 bin TL gelirle 2026'nın en fazla kazandıran meslek grubu oldu. Noterliği, aylık 350 bin TL ortalama gelirle pilotluk takip etti.
Yazılım mühendisliği ise 348 bin TL aylık ortalama kazançla üçüncü sırada yer aldı.
HUKUK, FİNANS VE SAĞLIK MESLEKLERİ DE LİSTEDE
Listenin üst sıralarında hukuk, finans ve sağlık alanındaki meslekler de dikkat çekti.
Sigorta uzmanlığı: 270 bin TL — 4. sıra
Avukatlık: 264 bin TL — 5. sıra
Eczacılık: 242 bin TL — 6. sıra
Doktorluk: 230 bin TL — 7. sıra
İLK 10'DA DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK DE VAR
Listenin son üç sırasında yönetim danışmanlığı, mali müşavirlik ve petrol mühendisliği yer aldı.
Yönetim danışmanlığı 210 bin TL aylık ortalama gelirle sekizinci, mali müşavirlik 200 bin TL ile dokuzuncu sırada bulunurken, ilk 10'un son sırasında 190 bin TL ortalama gelirle petrol mühendisliği yer aldı.
2026'NIN EN ÇOK KAZANDIRAN 10 MESLEĞİ
Noterlik: 456 bin TL
Pilotluk: 350 bin TL
Yazılım mühendisliği: 348 bin TL
Sigorta uzmanlığı: 270 bin TL
Avukatlık: 264 bin TL
Eczacılık: 242 bin TL
Doktorluk: 230 bin TL
Yönetim danışmanlığı: 210 bin TL
Mali müşavirlik: 200 bin TL
Petrol mühendisliği: 190 bin TL