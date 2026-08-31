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Türkiye'de işsizlik oranı ne kadar oldu? TÜİK verileri açıklandı...

Türkiye'de işsizlik oranı ne kadar oldu? TÜİK verileri açıklandı...

31.08.2026 10:09:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Türkiye'de işsizlik oranı ne kadar oldu? TÜİK verileri açıklandı...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre temmuz ayında işsizlik oranı artış gösterirken, istihdam edilenlerin sayısında ve işgücüne katılma oranında düşüş yaşandı. Genç işsizlik oranındaki artış ve atıl işgücü oranındaki yükseliş de dikkat çeken diğer veriler arasında yer aldı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, temmuz ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 8,1 oldu.

15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta işsiz sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 10,6 olarak hesaplandı.

İSTİHDAM 388 BİN KİŞİ AZALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı temmuz ayında bir önceki aya kıyasla 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bine geriledi.

İstihdam oranı da 0,6 puan düşüşle yüzde 48,3 seviyesine indi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,5, kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 52,5'E GERİLEDİ

İşgücü, temmuz ayında bir önceki aya göre 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bin kişiye düştü. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 52,5 oldu.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda yüzde 35,2 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 14,5'E ÇIKTI

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı, temmuz ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 14,5 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,3 olurken, genç kadınlarda yüzde 20,3 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42 SAAT OLDU

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 42 saat olarak gerçekleşti.

Bu gösterge, referans döneminde işbaşında olan istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresini kapsıyor.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 30,6'YA YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı temmuz ayında 1,8 puan artarak yüzde 30,6 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,8 olarak hesaplanırken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

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