Türkiye'de kim nereye göç etti? Gerekçeler ve iller listelendi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin İç Göç İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre, geçen yıl iller arasında 2 milyon 475 bin 19 kişi göç etti. İller arası göç eden nüfusun toplam nüfusa oranı ise yüzde 2,87 olarak kaydedildi.

2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç oranı, yıllar içinde dalgalı bir seyir izleyerek 2025'te yüzde 2,87 seviyesine geriledi. Göç edenlerin yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 52,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

İSTANBUL EN ÇOK GÖÇ ALAN İL OLDU

İller arası göç hareketliliğinde İstanbul, 329 bin 912 kişi ile en fazla göç alan il olarak ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u 176 bin 833 kişi ile Ankara, 106 bin 83 kişi ile İzmir takip etti.

En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 914 kişi ile Ardahan, 5 bin 64 kişi ile Bayburt ve 6 bin 78 kişi ile Tunceli oldu.

EN ÇOK GÖÇ VEREN İL DE İSTANBUL

2025 yılında en fazla göç veren il de 371 bin 258 kişi ile İstanbul oldu.

İstanbul'un ardından 145 bin 661 kişi ile Ankara ve 98 bin 728 kişi ile İzmir geldi.

En az göç veren iller ise 5 bin 916 kişi ile Ardahan, 6 bin 388 kişi ile Bayburt ve 7 bin 558 kişi ile Tunceli olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA GÖÇ 20-24 YAŞ GRUBUNDA YAŞANDI

Geçen yıl en yoğun göç hareketliliği 20-24 yaş grubunda gerçekleşti.

Bu yaş grubunda 480 bin 185 kişi iller arasında yer değiştirirken, göç edenlerin yüzde 41,5'ini erkekler, yüzde 58,5'ini kadınlar oluşturdu.

EN ÖNEMLİ GÖÇ NEDENİ HANEDEKİ BİR FERDE BAĞIMLILIK

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında iller arasında göç eden 2 milyon 475 bin 19 kişinin 564 bin 114'ü, hanedeki fertlerden birine bağlı olarak göç etti.

Bunu 510 bin 226 kişi ile daha iyi konut ve yaşam koşulları, 406 bin 144 kişi ile eğitim nedeniyle gerçekleşen göçler izledi.

ERKEKLER VE KADINLARDA GÖÇ NEDENLERİ FARKLILAŞTI

Cinsiyete göre değerlendirildiğinde erkeklerde en önemli göç nedeni 253 bin 93 kişi ile daha iyi konut ve yaşam koşulları oldu.

Erkeklerde bunu hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ile tayin ve iş değişikliği takip etti.

Kadınlarda ise en yaygın göç nedeni 334 bin 900 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç olarak belirlendi. Daha iyi konut ve yaşam koşulları ile eğitim de kadınların öne çıkan göç nedenleri arasında yer aldı.

20-24 YAŞ GRUBUNDA EĞİTİM İLK SIRADA

En fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 20-24 yaş grubunda ise en önemli göç nedeni eğitim oldu.

Bu yaş grubunda 179 bin 612 kişi eğitim, 75 bin 591 kişi işe başlamak veya iş bulmak, 42 bin 391 kişi ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle iller arasında göç etti.