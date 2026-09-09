Türkiye’de kira fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı şehir belli oldu

Türkiye genelinde kiralık konut fiyatları yaz aylarında yeniden yükselişe geçti. Ortalama konut kirası mayıs-ağustos döneminde yaklaşık yüzde 11 artarken, öğrenciler ve şehir değiştiren çalışanların oluşturduğu yoğun talep piyasadaki hareketliliği artırdı.

KİRALIK KONUT TALEBİ YAZ AYLARINDA ARTTI Üniversite tercih ve kayıt döneminin başlaması, kamu personelinin tayin ve atamaları ile yaz aylarında yoğunlaşan taşınmalar kiralık konut talebini yükseltti. Özellikle büyükşehirler ve üniversite kentlerinde kira fiyatlarında yukarı yönlü hareket görüldü.

Türkiye genelinde ortalama konut kirası mayıs ayında 25 bin 599 lira seviyesindeyken ağustos ayında 28 bin 402 liraya çıktı. Böylece yalnızca üç aylık dönemde ortalama kira bedeli 2 bin 803 lira arttı.

Konutgundemi.com'da yer alan verilere göre mayıs-ağustos dönemindeki kira artışı yaklaşık yüzde 11'e ulaştı. Kiralık ev piyasasındaki yükseliş şehirler arasındaki fiyat farklarını da daha görünür hale getirdi.

ÖĞRENCİLERİN EV ARAYIŞI PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ Yaz ayları Türkiye’de kiralık konut piyasasının en hareketli dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Okulların tatil olması, üniversite sonuçlarının açıklanması ve tayin dönemleri aynı anda çok sayıda kişinin yeni ev arayışına girmesine neden oluyor.

Üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin eğitim görecekleri şehirlerde ev aramaya başlaması kiralık konut talebini artırdı. Üniversitelere ve toplu taşıma noktalarına yakın küçük daireler özellikle yoğun ilgi görüyor.

Öğrencilerin en fazla yöneldiği konut tiplerinden biri 1+1 daireler oldu. Kampüslere, şehir merkezlerine ve ulaşım hatlarına yakın konutlarda artan talep kira fiyatlarına da yansıdı.

TAŞINAN ÇALIŞANLAR DA TALEBİ ARTIRDI Kiralık konut piyasasındaki hareketliliğin tek nedeni öğrenciler değil. Görev yeri değişen kamu çalışanları, özel sektörde başka bir şehre taşınanlar ve yaz döneminde taşınmayı tercih eden aileler de konut talebinin yükselmesine neden oldu.

Talebin kısa bir dönemde yoğunlaşması bazı bölgelerde kiralık konut bulmayı zorlaştırırken ilan fiyatlarını da yukarı taşıdı. Temmuz ve ağustos aylarında hızlanan ev arayışı, eğitim döneminin yaklaşmasıyla daha da arttı.

Kiraların seviyesi yalnızca şehre göre değil; ilçe, mahalle, bina yaşı, konutun büyüklüğü, ulaşım olanakları ve evin özelliklerine göre de değişiyor. Bu nedenle aynı şehir içerisinde dahi oldukça farklı kira bedelleriyle karşılaşılabiliyor.

EN UCUZ 1+1 DAİRELER ESKİŞEHİR'DE Temmuz 2026 verilerine göre incelenen şehirler arasında en düşük ortalama 1+1 daire kirası Eskişehir’de görüldü. Kentte ortalama 1+1 kiralık daire fiyatı 15 bin 276 lira olarak hesaplandı.

Eskişehir’in ardından en düşük kiralardan biri Samsun’da görüldü. Samsun’da ortalama 1+1 daire kirası 15 bin 978 lira olurken, Sakarya’da bu rakam 16 bin 494 lira olarak kaydedildi.

Konya’da ortalama 1+1 daire kirası 18 bin 335 lira olarak hesaplandı. Bursa’da ise ortalama 18 bin 382 liralık kira bedeli görüldü. İki şehir arasındaki fark yalnızca 47 lira oldu.

Erzurum’da ortalama 1+1 kiralık daire fiyatı 19 bin 218 lira, Kayseri’de ise 19 bin 501 lira seviyesinde gerçekleşti. Böylece incelenen şehirlerden yedisinde ortalama 1+1 kira bedeli 20 bin liranın altında kaldı.

ANTALYA VE KOCAELİ 22 BİN LİRAYI AŞTI Antalya’da 1+1 dairelerin ortalama kira bedeli 22 bin 400 lira olarak ölçüldü. Kocaeli’de ise ortalama fiyat 22 bin 785 liraya ulaştı.

İzmir’de ortalama 1+1 kiralık daire fiyatı 23 bin 813 lira olarak kaydedildi. Kentteki kira seviyesi Eskişehir, Samsun, Sakarya, Konya, Bursa, Erzurum ve Kayseri’nin üzerinde gerçekleşti.

ANKARA'DA 28 BİN, İSTANBUL'DA 35 BİN LİRAYI AŞTI Ankara’da ortalama 1+1 daire kirası 28 bin 390 liraya ulaştı. Başkent, incelenen şehirler arasında İstanbul’un ardından en yüksek ortalama kira bedeline sahip kent oldu.

Listenin zirvesinde ise İstanbul yer aldı. Kentte ortalama 1+1 daire kirası 35 bin 912 liraya yükselerek diğer şehirlerin önemli bölümünün oldukça üzerine çıktı.

İSTANBUL İLE ESKİŞEHİR ARASINDA 20 BİN LİRADAN FAZLA FARK İstanbul ile Eskişehir arasındaki ortalama 1+1 daire kira farkı 20 bin 636 lirayı buldu. Bir tarafta 15 bin lira seviyesindeki kiralar bulunurken diğer tarafta aynı konut tipi için 35 bin lirayı aşan ortalamalar ortaya çıktı.