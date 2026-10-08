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Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir açıklandı: Borç alma oranında dev artış

Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir açıklandı: Borç alma oranında dev artış

8.10.2026 10:23:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir açıklandı: Borç alma oranında dev artış

Türk ekonomisinin 2025 yılına ilişkin kurumsal sektör verileri, şirketler, hanehalkı ve kamu kesiminin gelir, tasarruf ve borçlanma görünümünde dikkat çekici değişimlere işaret etti. TÜİK’in açıkladığı veriler, ekonomide yaratılan katma değerin hangi kesimlerde yoğunlaştığını ve borçlanma eğiliminin nasıl değiştiğini ortaya koydu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Kurumsal Sektör Hesapları verilerini yayımladı.

Buna göre Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH), 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,4 artarak 62 trilyon 288 milyar 195 milyon 804 bin TL oldu.

KATMA DEĞERİN YÜZDE 55,5'İNİ MALİ OLMAYAN ŞİRKETLER ÜRETTİ

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkı sağlayan sektör oldu.

Bu şirketlerin toplam katma değer içindeki payı 2025 yılında yüzde 55,5 olarak gerçekleşti.

Mali olmayan şirketleri, hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kâr amacı olmayan kuruluşlar ile genel devlet izledi.

TOPLAM TASARRUFUN GSYH'YE ORANI YÜZDE 29,9

Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı 2025 yılında yüzde 29,9 oldu.

Sektörlere göre bakıldığında bu oran;

  • Mali olmayan şirketlerde yüzde 15,
  • Hanehalkında yüzde 9,1,
  • Genel devlette yüzde 4,1,
  • Mali şirketlerde yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

HANEHALKI TASARRUF ORANI YÜZDE 14,3'E ÇIKTI

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranını gösteren tasarruf oranı da 2025 yılında yükseldi.

2024 yılında yüzde 13,9 olan hanehalkı tasarruf oranı, 2025’te yüzde 14,3’e çıktı.

EKONOMİNİN NET BORÇ ALAN POZİSYONU ARTTI

TÜİK verilerine göre toplam ekonominin net borç alma pozisyonu 2025 yılında belirgin şekilde yükseldi.

Toplam ekonomi 2024 yılında GSYH’nin yüzde 0,9’u oranında net borç alan konumdayken, bu oran 2025 yılında yüzde 1,8’e çıktı.

Böylece ekonominin GSYH’ye oranla net borç alma düzeyi bir yıl içinde iki katına yükseldi.

İlgili Konular: #türkiye #ekonomi #milli gelir

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