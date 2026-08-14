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Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?
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Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?

14.08.2026 12:59:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?

Emlakjet ve Endeksa verilerine göre temmuz ayında Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı yükselirken, aylık reel fiyat değişimi yeniden artıya geçti. Yıllık fiyat artışında büyükşehirler arasında Ankara başı çekerken; ortalama konut fiyatı ve metrekare değerinde Muğla en pahalı il olmayı sürdürdü.

Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?

Emlakjet'in Endeksa verileriyle hazırladığı Temmuz 2026 Konut Değer Raporu'na göre Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı 5 milyon 212 bin 875 TL'ye yükseldi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı ise 41 bin 703 TL olarak hesaplandı.

Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?

Konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 23,3 artarken, enflasyondan arındırılmış yıllık değişim yüzde -6,6 oldu. Temmuz ayında fiyatlar bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 1,9, reel olarak ise yüzde 0,5 arttı. Haziran ayında yüzde -0,2 olan aylık reel değişim böylece yeniden pozitife döndü.

Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?

KONUT FİYATLARINDA EN YÜKSEK ARTIŞ ORDU'DA

En fazla konut satışı yapılan 30 il arasında yıllık metrekare fiyat artışının en yüksek olduğu il yüzde 32,4 ile Ordu oldu.

Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?

Ordu'yu yüzde 28,7 ile Ankara, yüzde 28,5 ile Kocaeli, yüzde 27,1 ile Denizli ve yüzde 26,9 ile Elazığ takip etti.

Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?

Ordu, yıllık reel değişimde de yüzde 0,4'lük artışla pozitif bölgede kalan tek il oldu. Ankara'da yıllık reel değişim yüzde -2,5, Kocaeli'de ise yüzde -2,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?

BEŞ BÜYÜK İLDE ANKARA ZİRVEDE

Nüfusa göre Türkiye'nin en büyük beş ili arasında yıllık konut metrekare fiyat artışında yüzde 28,7 ile Ankara ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?

İstanbul'da yıllık artış yüzde 26,5, Antalya'da yüzde 25,8, Bursa'da yüzde 21,7 ve İzmir'de yüzde 21 oldu.

Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?

Ortalama konut metrekare satış fiyatları İstanbul'da 65 bin 78 TL, Antalya'da 55 bin 495 TL, İzmir'de 53 bin 974 TL, Ankara'da 38 bin 674 TL ve Bursa'da 36 bin 83 TL olarak hesaplandı.

Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?

Ortalama konut satış fiyatı ise İstanbul'da 7 milyon 158 bin 580 TL, İzmir'de 6 milyon 476 bin 880 TL, Antalya'da 6 milyon 104 bin 450 TL, Ankara'da 5 milyon 27 bin 620 TL ve Bursa'da 4 milyon 690 bin 790 TL oldu.

Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?

İstanbul'da ortalama konut fiyatı Temmuz 2025'te 5 milyon 864 bin 958 TL seviyesindeyken, Temmuz 2026'da 7 milyon 158 bin 580 TL'ye yükseldi. Böylece İstanbul'da ortalama konut fiyatı bir yılda yaklaşık 1,3 milyon TL arttı.

Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?

EN PAHALI KONUTLAR MUĞLA'DA

Temmuz 2026 itibarıyla konut metrekare fiyatının en yüksek olduğu il 87 bin 244 TL ile Muğla oldu.

Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?

Muğla'yı İstanbul, Antalya, İzmir ve Çanakkale izledi.

Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?

Ortalama konut satış fiyatında da Muğla 11 milyon 341 bin 720 TL ile ilk sırada yer aldı. Muğla'nın ardından İstanbul 7 milyon 158 bin 580 TL, Aydın 6 milyon 894 bin 720 TL, İzmir 6 milyon 476 bin 880 TL ve Çanakkale 6 milyon 192 bin 892 TL ile sıralandı.

Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?

KONUT SATIŞLARI TEMMUZDA YÜZDE 17 GERİLEDİ

Türkiye genelinde temmuz ayında 123 bin 603 konut satıldı. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azaldı.

Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları belli oldu: En pahalı konutlar hangi ilde?

Beş büyük il arasında İstanbul 22 bin 594 konut satışı ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 9 bin 640 satışla Ankara, 6 bin 547 satışla İzmir, 6 bin 305 satışla Antalya ve 3 bin 897 satışla Bursa takip etti.

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