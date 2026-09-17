Türkiye'den konut alan yabancılarda dikkat çeken tablo: Zirvede hangi ülkenin vatandaşları var?

Türkiye genelinde konut satışları, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalarak 127 bin 410 oldu. İpotekli konut satışlarında ise yüzde 7,2 artış kaydedildi.

İLK EL KONUT SATIŞLARI YÜZDE 4,5 AZALDI

Türkiye genelinde ilk el konut satışları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak 44 bin 378 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 19,4 azalarak 83 bin 32 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,8, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 65,2 oldu.

Ocak-ağustos döneminde toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 azalarak 950 bin 529 oldu. Bu dönemde ilk el satışlar yüzde 1,4 azalarak 308 bin 394, ikinci el satışlar ise yüzde 9,2 azalarak 642 bin 135 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 7,2 ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 22 bin 131 oldu. Diğer konut satışları ise yüzde 18,3 azalarak 105 bin 279 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,4, diğer satışların payı yüzde 82,6 oldu.

Ocak-ağustos döneminde ipotekli konut satışları yüzde 27,6 artarak 188 bin 813 olurken, diğer konut satışları yüzde 12,7 azalarak 761 bin 716’ya geriledi.

TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ KONUT SATIŞLARI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, geçen yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 4,5, ikinci el konut satışları yüzde 19,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 3,5, ikinci el konut satışları yüzde 0,7 arttı.

YABANCILARA 1.938 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 1.938 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 13 bin 141 oldu.

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 343 ile Rusya Federasyonu, 147 ile Ukrayna ve 140 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

İŞYERİ SATIŞLARI YÜZDE 6,4 AZALDI

Türkiye genelinde işyeri satışları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 15 bin 937 oldu.

İlk el işyeri satışları yüzde 5,2 artarak 5 bin 172 olurken, ikinci el işyeri satışları yüzde 11,1 azalarak 10 bin 765 olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde toplam işyeri satışları yüzde 5,3 azalarak 118 bin 198 oldu. İlk el işyeri satışları yüzde 2,8 artarak 34 bin 843’e yükselirken, ikinci el işyeri satışları yüzde 8,3 azalarak 83 bin 355’e geriledi.

İPOTEKLİ İŞYERİ SATIŞLARI YÜZDE 67,6 ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli işyeri satışları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,6 artarak 652 oldu. Diğer işyeri satışları ise yüzde 8,1 azalarak 15 bin 285 olarak kaydedildi.

Ocak-ağustos döneminde ipotekli işyeri satışları yüzde 65,5 artarak 5 bin 352 olurken, diğer işyeri satışları yüzde 7,2 azalarak 112 bin 846 oldu.

TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞYERİ SATIŞLARI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ilk el işyeri satışları yüzde 5,2 arttı, ikinci el işyeri satışları yüzde 11,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el işyeri satışları yüzde 5,0 azalırken, ikinci el işyeri satışlarında değişim yaşanmadı.