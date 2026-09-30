Türkiye en çok hangi ülkeyle ticaret yaptı? Ağustos ayı verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı’nin işbirliğiyle hazırlanan ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. Genel ticaret sistemine göre ağustosta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 23 milyar 467 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,5 artışla 28 milyar 706 milyon dolar oldu.

İthalattaki artışın ihracatın üzerinde gerçekleşmesiyle dış ticaret açığı ağustosta yüzde 22,3 yükselerek 5 milyar 239 milyon dolara çıktı.

İHRACAT 23,5 MİLYAR DOLARA, İTHALAT 28,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Genel ticaret sistemine göre ocak-ağustos döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 184 milyar 996 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 5,3 artışla 250 milyar 790 milyon dolar oldu.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 9,3 artarak 65 milyar 793 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 74,7’den yüzde 73,8’e geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 2,7 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustosta yüzde 2,7 artarak 20 milyar 831 milyon dolara yükseldi. Aynı kapsamda ithalat yüzde 9,6 artışla 21 milyar 919 milyon dolar oldu.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı 1 milyar 88 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu grupta dış ticaret hacmi yüzde 6,1 artarak 42 milyar 749 milyon dolara çıktı.

Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 95 oldu.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

Ağustosta Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Almanya’ya 1 milyar 760 milyon dolarlık ihracat yapılırken, ABD’ye 1 milyar 731 milyon dolar, Birleşik Krallık’a 1 milyar 203 milyon dolar, Irak’a 1 milyar 79 milyon dolar ve İsviçre’ye 1 milyar 73 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,2’sini oluşturdu.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Ağustosta Çin’den 4 milyar 706 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Çin’i 2 milyar 68 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 935 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 1 milyar 872 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 374 milyon dolarla İtalya takip etti.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,7’sini oluşturdu.

İMALAT SANAYİ İHRACATIN YÜZDE 93,6’SINI OLUŞTURDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatın yüzde 93,6’sını imalat sanayi oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 2,3 oldu.

Ocak-ağustos döneminde imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,9 olarak kaydedildi.

İthalatta ise ağustosta ara malları yüzde 70,7’lik payla ilk sırada yer aldı. Sermaye mallarının payı yüzde 13,5, tüketim mallarının payı yüzde 15,5 oldu.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI YÜZDE 3,6

Ağustosta yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde bu oran yüzde 3,7 oldu.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ağustosta yüzde 82,3 olarak kaydedilirken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatındaki payı yüzde 12 oldu. Ocak-ağustos döneminde bu oranlar sırasıyla yüzde 80,1 ve yüzde 12,1 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT YÜZDE 0,6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ağustosta ihracat bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Aynı dönemde ithalat yüzde 1,1 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,1, ithalat yüzde 10,5 arttı.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNDE DE AÇIK ARTTI

Özel ticaret sistemine göre ağustosta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 20 milyar 943 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 8,1 artışla 26 milyar 654 milyon dolara yükseldi.

Bu sistemde dış ticaret açığı yüzde 11,4 artarak 5 milyar 711 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,2’den yüzde 78,6’ya geriledi.

Ocak-ağustos döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,4 artarak 168 milyar 630 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 artarak 235 milyar 825 milyon dolar oldu.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 9,5 artışla 67 milyar 195 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 72,5’ten yüzde 71,5’e geriledi.