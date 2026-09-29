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Türkiye'nin 41 yıllık boya devi Japonlara satılıyor: Rekabet Kurulu onayladı

Türkiye'nin 41 yıllık boya devi Japonlara satılıyor: Rekabet Kurulu onayladı

29.09.2026 15:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Türkiye'nin 41 yıllık boya devi Japonlara satılıyor: Rekabet Kurulu onayladı

Türkiye’nin köklü boya şirketlerinden Polisan’ın tamamı Japon boya üreticisi Kansai Paint’e geçiyor. Türk tarafının şirketteki yüzde 50’lik payının devri için daha önce yapılan anlaşmanın ardından Rekabet Kurulu’ndan gerekli onay geldi.
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Türkiye’nin köklü boya markalarından Polisan’ın Japon Kansai Paint ile ortaklık yapısında yeni bir aşamaya geçildi. 2016 yılında Japon boya üreticisi Kansai Paint ile ortaklık kuran şirketin Türk tarafındaki yüzde 50’lik payının 93 milyon dolar karşılığında Japon şirkete devredilmesi için yürütülen süreçte Rekabet Kurumu onayı geldi.

POLİSAN’DA TÜRK ORTAĞIN PAYI JAPON ŞİRKETE DEVREDİLECEK

Polisan, 2016 yılında Kansai Paint ile ortaklık anlaşması imzalayarak faaliyetlerini Polisan Kansai Boya adıyla sürdürme kararı almıştı. Şirketin hisseleri Marmara Holding ile Kansai Paint arasında eşit olarak paylaşılmıştı.

Geçen aylarda yapılan anlaşmayla Marmara Holding’in şirketteki yüzde 50’lik payının Kansai Paint’e 93 milyon dolar karşılığında devredilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Pay devrinin tamamlanabilmesi için gerekli düzenleyici kurum onaylarından biri olan Rekabet Kurumu izni bu hafta çıktı.

POLİSAN’IN TAMAMI KANSAI PAINT’E GEÇECEK

Rekabet Kurumu’nun pay devrine izin vermesiyle birlikte, 1985 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Türkiye boya sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Polisan’ın tamamının Kansai Paint bünyesine geçmesinin önü açıldı.

Marmara Holding, satış sürecine ilişkin KAP’a yaptığı açıklamada, Kansai Paint tarafından Rekabet Kurulu’nun pay devrine izin verdiğinin şirkete bildirildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kansai Paint tarafından, Rekabet Kurulu'nun Pay Devri'ne izin verdiği ve Sözleşme kapsamında gerekli yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön koşulun bu suretle yerine getirildiği 28.09.2026 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir.

Pay Devri'ne ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısının gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıklara Şirketimizce başlanacak olup, genel kurul toplantısı ve Pay Devri'nin tamamlanması sürecine ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.

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