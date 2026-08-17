Türkiye'nin 54 yıllık akaryakıt devi konkordato ilan etti: Mahkemeden geçici koruma kararı çıktı

Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Fikret Petrol, finansal yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak ve ticari faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde devam ettirmek amacıyla konkordato başvurusunda bulundu. Şirket hakkında mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

Fikret Petrol tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, konkordato başvurusunun 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 285 ve devamı maddeleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/1689 esas sayılı dosyasında 14 Ağustos 2026 tarihinde verilen kararla Fikret Petrol hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı alındı.

Mahkeme ayrıca İcra ve İflas Kanunu'nun 290. maddesi kapsamında geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Kararın ilgili mevzuat kapsamında ilan edilmesine de hükmedildi.

ŞİRKET ALEYHİNDEKİ İCRA TAKİPLERİ DURDURULDU

Geçici mühlet kararı, kanunda belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere kesin mühletin sonuçlarını doğuracak.

Bu kapsamda Fikret Petrol aleyhine yeni icra takibi başlatılamayacak. Mevcut icra takipleri ise durdurulacak.

TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN TEDBİR KARARI

Mahkeme aynı tarihte şirket tarafından düzenlenen teminat mektupları hakkında da ihtiyati tedbir kararı aldı.

Buna göre ilgili alacaklıların ve geçici konkordato komiser heyetinin görüşleri alınarak nihai değerlendirme yapılıncaya kadar, şirket tarafından alacaklılar lehine düzenlenen teminat mektupları ticari ilişkinin teminatı olarak kabul edilecek.

Teminat mektuplarının vadeleri de tedbir kararının geçerli olduğu süre boyunca uzatılacak.

FİKRET PETROL: FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Şirket, konkordato başvurusunun yalnızca finansal borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik olmadığını belirtti.

Açıklamada, şirket faaliyetlerinin, malvarlığının ve alacaklıların tahsil imkanlarının birlikte korunmasının hedeflendiği ifade edildi.

BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Fikret Petrol, mevcut borçların sürdürülebilir bir yapı içerisinde yeniden düzenlenmesini ve ticari faaliyetlerin kesintisiz şekilde devam ettirilmesini amaçladığını bildirdi.

Şirket ayrıca faaliyetlerinin sürdüğünü vurgularken, konkordato sürecinde yaşanacak önemli gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.