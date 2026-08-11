Türkiye'nin 64 yıllık köklü otobüs firması satıldı: Ulaşım sektöründe dev imza

Kocaeli merkezli köklü karayolu taşımacılığı markası Asya Tur, yürütülen görüşmelerin ardından yeni sahiplerine devredildi. 2020 yılından bu yana Genç Tur bünyesinde faaliyet gösteren 64 yıllık otobüs firması, Gölcüklü iş insanı Cemil Uzuner ve Turindex Turizm sahibi İsa Yılgın ortaklığıyla satın alındı.

ASYA TUR'UN DEVRİ TAMAMLANDI

İş insanları Ali Genç, Niyazi Genç ve Kadir Genç'in sahibi olduğu Genç Tur ile masaya oturan yeni yatırımcılar, devir işlemlerini sonuçlandırdı. Taraflar arasındaki hisse devri ve satış süreçleri yaklaşık 10 gün önce resmi olarak tamamlandı.

64 YILLIK ŞİRKETİN YÖNETİMİ DEĞİŞTİ

Temelleri 1962 yılında Ahmet Tevfik Bezci tarafından atılan Asya Tur, faaliyet gösterdiği süre boyunca Haldun Bezci ve İbrahim Bezci gibi isimler tarafından yönetildi.

64 yıllık geçmişe sahip şirket, son devir işleminin ardından karayolu taşımacılığı faaliyetlerini Cemil Uzuner ve İsa Yılgın ortaklığında sürdürecek.

ASYA TUR'UN FİLOSUNDA 50 OTOBÜS BULUNUYOR

El değiştiren şirketin mevcut operasyonel gücü ve taşımacılık kapasitesi de belli oldu.

Asya Tur'un filosunda 40'ı özmal olmak üzere toplam 50 otobüs bulunuyor. Şirket, yeni sahipleriyle birlikte karayolu taşımacılığı faaliyetlerine devam edecek.