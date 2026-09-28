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Türkiye'nin 71 yıllık sanayi devi konkordato ilan etti: Mahkemeden ilk karar çıktı

Türkiye'nin 71 yıllık sanayi devi konkordato ilan etti: Mahkemeden ilk karar çıktı

28.09.2026 10:58:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Türkiye'nin 71 yıllık sanayi devi konkordato ilan etti: Mahkemeden ilk karar çıktı

İzmir’de imalat sanayisinde faaliyet gösteren köklü şirketlerden Kokil Metal, finansal darboğaz nedeniyle konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete üç ay geçici mühlet verilmesine karar verdi.
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İmalat sektöründe faaliyet gösteren Kokil Metal, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Menderes ve Bornova’daki tesislerinde üretim yapan şirkete 23 Eylül’den itibaren 3 aylık geçici mühlet verilmesine karar verdi.

1954’TE KURULDU, YILLAR İÇİNDE İKİ FABRİKAYA ULAŞTI

Kokil Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin temelleri 1954 yılında Erdoğan Kalıpçılar tarafından atıldı. Şirketin yönetiminde sanayici Zafer Kalıpçılar bulunuyor.

Firmanın genel merkezi ve alüminyum işleme tesisleri İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde, furan reçine ve yaş kum üretim tesisleri ise Bornova Dökümcüler Sitesi’nde yer alıyor.

Kokil Metal, 2007 yılından bu yana yurtdışına ihracat yapıyor.

OTOMOTİVDEN ENERJİYE FARKLI SEKTÖRLERE ÜRETİM

Şirket, 2019 yılında 5 bin metrekarelik alana sahip yeni fabrikasına taşındı. Kokil Metal, 2023 yılında ikinci fabrikasını da kurarak üretim kapasitesini genişletti.

Firma, başta otomotiv ve beyaz eşya olmak üzere enerji sektörünün yanı sıra çeşitli endüstri gruplarına da hizmet veriyor.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato başvurusu üzerine 23 Eylül’den başlamak üzere 3 aylık geçici mühlet uygulanmasına hükmetti.

İlgili Konular: #imalat sektörü #metal #konkordato

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