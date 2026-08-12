Türkiye'nin alkol tüketim verileri belli oldu: Pahalı içki satışlarındaki artış dikkat çekti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aylık alkollü içki satış verileri, Türkiye'de 2026'nın ilk yarısında toplam alkollü içki arzının gerilediğini ortaya koydu. Ürün gruplarında ise dikkat çekici bir ayrışma yaşandı. Bira satışları sert biçimde düşerken viski ve rakı satışlarında çift haneli artış görüldü.

Alkollü içkilerin toplam iç piyasa arzı 2024'ün ocak-haziran döneminde 596,8 milyon litre, 2025'in aynı döneminde 627,2 milyon litre olmuştu. 2026'nın ilk altı ayında ise bu miktar 566,2 milyon litreye geriledi.

Böylece toplam satış hacmi 2025'in aynı dönemine göre yüzde 9,7, 2024'ün ilk yarısına göre ise yüzde 5,1 azaldı.

Söz konusu verilerin doğrudan nihai tüketimi göstermediği, üretici ve ithalatçılar tarafından iç piyasaya arz edilen miktarı ifade ettiği belirtiliyor. Bu nedenle rakamlar tüketicilerin fiilen tükettiği miktardan ziyade resmi satış ve dağıtım hacmi olarak değerlendiriliyor.

BİRADAKİ DÜŞÜŞ 67,8 MİLYON LİTREYE ULAŞTI

2026'nın ilk yarısında toplam alkollü içki satışlarındaki gerilemenin temel kaynağı bira oldu.

Bira satışları 2024'ün ilk yarısında 515,1 milyon litre, 2025'in aynı döneminde 545,1 milyon litre olarak kaydedilirken, 2026'nın ocak-haziran döneminde 477,2 milyon litreye düştü.

Böylece bira satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4, 2024'ün ilk yarısına göre ise yüzde 7,3 geriledi.

2025'e kıyasla toplam alkollü içki satışlarında yaklaşık 61 milyon litrelik düşüş yaşanırken, yalnızca bira satışlarındaki gerileme 67,8 milyon litre oldu. Viski, rakı, şarap ve diğer bazı ürün gruplarındaki artışlar, bira satışlarındaki kaybın bir bölümünü telafi etti.

VİSKİ SATIŞLARI İKİ YILDA YÜZDE 28 ARTTI

Toplam pazardaki daralmaya rağmen viski satışları yükselişini sürdürdü.

2024'ün ilk yarısında 13,89 milyon litre olan viski satışları, 2025'in aynı döneminde 15,97 milyon litreye çıktı. 2026'nın ilk altı ayında ise 17,82 milyon litreye ulaştı.

Böylece viski satışları yıllık bazda yüzde 11,6 artarken, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 28,3 yükseldi.

Görece ucuz bira satışlarının sert biçimde gerilerken görece pahalı viski satışlarının artması, gelir dağılımındaki değişim açısından da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

RAKI SATIŞLARINDA 2025 KAYBI TELAFİ EDİLDİ

Rakı satışlarında ise 2025'te yaşanan düşüşün ardından 2026'nın ilk yarısında güçlü bir toparlanma görüldü.

2024'ün ocak-haziran döneminde 18,36 milyon litre olan rakı satışları, 2025'in aynı döneminde yüzde 10,8 gerileyerek 16,37 milyon litreye düşmüştü.

2026'nın ilk yarısında ise rakı satışları yüzde 14,3 artarak 18,72 milyon litreye yükseldi.

Böylece rakı satışları 2024'ün ilk yarısındaki seviyenin de yüzde 1,9 üzerine çıktı.

ŞARAP SATIŞLARI SINIRLI TOPARLANDI

Şarap satışları 2024'ün ilk yarısında 31,16 milyon litre olarak gerçekleşti.

2025'in aynı döneminde yüzde 7,2 azalarak 28,90 milyon litreye gerileyen şarap satışları, 2026'nın ilk yarısında yüzde 3,9 artışla 30,04 milyon litreye yükseldi.

Buna rağmen şarap satışları halen 2024'ün ilk yarısındaki seviyenin yüzde 3,6 altında bulunuyor.

TOPLAM HACİM AZALDI, SAF ALKOLDE DÜŞÜŞ SINIRLI KALDI

Verilerde dikkat çeken bir diğer unsur, toplam ürün hacmi ile içerdiği saf alkol miktarı arasındaki fark oldu.

İlk altı aylık dönemde alkollü içkilerin içerdiği saf alkol miktarı 2024'te 50,18 milyon litre, 2025'te 52 milyon litre ve 2026'da 51,03 milyon litre olarak hesaplandı.

Buna göre toplam ürün hacmi 2026'da yıllık yüzde 9,7 azalırken, saf alkol miktarındaki gerileme yüzde 1,9'da kaldı.

Saf alkol miktarı, 2024'ün ilk yarısının ise yüzde 1,7 üzerinde gerçekleşti.

Bu tablo, satış hacmindeki gerilemenin yalnızca toplam alkol talebindeki düşüşten değil, bira gibi düşük alkollü ve yüksek hacimli ürünlerden viski ve rakı gibi daha yüksek alkollü ürünlere yönelimden de kaynaklanabileceğine işaret ediyor.

DÜŞÜŞÜN YÜZDE 75'İ OCAK VE ŞUBATTA GERÇEKLEŞTİ

Aylık veriler, 2026'nın ilk yarısındaki toplam düşüşün özellikle ocak ve şubat aylarında yoğunlaştığını gösterdi.

Toplam alkollü içki arzı Ocak 2026'da 23,7 milyon litre, şubat ayında ise 27,9 milyon litre oldu. 2025'in aynı aylarında bu rakamlar sırasıyla 44,5 milyon litre ve 52,7 milyon litre seviyesindeydi.

2026'nın ilk yarısında kaydedilen yaklaşık 61 milyon litrelik yıllık düşüşün 45,6 milyon litresi, başka bir ifadeyle yaklaşık yüzde 75'i ocak ve şubat aylarından kaynaklandı.

Mart-haziran döneminde satışların geçen yılki seviyelere daha fazla yaklaşması, yılın ilk aylarındaki sert düşüşte stok ve dağıtım hareketlerinin de etkili olabileceğine işaret ediyor.

ÖTV ARTIŞI ÖNCESİ STOKLAMA ETKİSİ GÜNDEMDE

Alkollü içkilerde maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının 2025 sonunda artırılması, satışların aylara göre dağılımını etkileyebilecek faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Vergi artışı öncesinde üretici, distribütör ve perakendecilerin stoklarını artırmış olması, aralık ayında iç piyasa arzının yükselmesine, ardından 2026'nın ocak ve şubat aylarında satışların sert biçimde düşmesine neden olmuş olabilir.

Bakanlık verilerine göre Aralık 2025'te toplam iç piyasa arzının yaklaşık 186,7 milyon litreye çıkmasının ardından Ocak 2026'da 23,7 milyon litreye gerilemesi de stok etkisi ihtimalini güçlendiriyor.

Ancak mevcut veriler, söz konusu hareketin ne kadarının nihai tüketimden, ne kadarının dağıtım zincirindeki stok değişimlerinden kaynaklandığını tek başına ortaya koymuyor.

ALKOLLÜ İÇKİ PAZARINDA ÜRÜN KARMASI DEĞİŞİYOR

Veriler birlikte değerlendirildiğinde 2026'nın ilk yarısında alkollü içki pazarındaki daralmanın büyük ölçüde bira kaynaklı olduğu görülüyor.

Bira satışları çift haneli gerilerken viski ve rakı satışlarında çift haneli artış yaşanması, satış kompozisyonunun daha yüksek alkollü ürünlere doğru değişmiş olabileceğine işaret ediyor.

Vergi ve fiyat artışları, tüketicilerin satın alma tercihleri, stoklama davranışı, turizm hareketleri, mevsimsellik ve satış kanallarındaki değişimler bu ayrışmada etkili olabilecek unsurlar arasında bulunuyor.

Bununla birlikte Bakanlığın aylık verileri nihai tüketici, yerli ve yabancı müşteri ya da ev içi ve restoran-otel satışları arasında ayrım yapmadığından söz konusu etkilerin ağırlığının ayrı ayrı hesaplanması mümkün olmuyor.

ANADOLU EFES'TEN BİRA SATIŞLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Anadolu Efes'in yurt içi bira satışları da yılın ilk yarısında yüzde 15 azaldı.

Şirketin bilançosunda düşüşün olası nedenine ilişkin "Süregelen enflasyonun tüketicilerin satın alma gücü üzerinde yarattığı olumsuz etki bu performansta belirleyici olmuştur" denildi.

Şirket ayrıca olumsuz hava koşullarının, özellikle yağışlı gün sayısındaki artışın satışları düşürmüş olabileceğine dikkat çekti.

Bölgesel jeopolitik gerilimlerin etkisiyle turizm faaliyetlerinin beklentilerin altında kalması da bira satışlarındaki düşüşün olası nedenleri arasında gösterildi.