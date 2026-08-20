Türkiye'nin dış borcu rekor kırdı: Bakan Şimşek döneminde yaşanan artış dikkat çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye'nin dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2026 yılı ikinci çeyreği itibarıyla toplam brüt dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 artarak 539 milyar dolara yükseldi ve rekor seviyeye ulaştı.

Aynı dönemde kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,5 artışla 170,7 milyar dolar, uzun vadeli dış borç stoku ise yüzde 3,9 artışla 368,2 milyar dolar oldu.

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine başladığı 2023 yılı ikinci çeyreğinden bu yana geçen üç yıllık dönemde dış borç stoku miktarsal olarak 135 milyar dolar, oransal olarak ise yüzde 33,4 arttı.

ÖZEL SEKTÖRÜN DIŞ BORCU 318 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Alt sektörler itibarıyla bir önceki çeyreğe göre kamu sektörü borcu yüzde 3,3 artarak 197,9 milyar dolara, özel sektör borcu yüzde 4,2 artarak 318 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin dış yükümlülükleri ise yüzde 4,8 azalarak 23,1 milyar dolar oldu.

DIŞ BORÇTA EN BÜYÜK PAY KREDİLERİN

Dış borç stokunun enstrüman dağılımında en büyük pay yüzde 46,2 ile kredilere ait oldu.

Kredileri yüzde 19,5 ile borç senetleri ve yüzde 17,2 ile mevduatlar takip etti.

Para birimi dağılımına göre dış borcun yüzde 48,9'unu ABD Doları, yüzde 28,8'ini Euro, yüzde 12,2'sini Türk Lirası ve yüzde 10,1'ini diğer para birimleri oluşturdu.

GERİ ÖDEMELER 24 AY VE ÜZERİ VADEDE YOĞUNLAŞIYOR

Kredi ve borç senetlerinin ödeme projeksiyonlarına göre anapara geri ödemelerinin ağırlıklı olarak 24 ay ve üzeri vadelerde yoğunlaştığı görüldü.

13-24 ay aralığında anapara geri ödemeleri görece sınırlı kalırken, kısa vadede yani 0-12 ay döneminde daha çok özel sektör kredilerinden kaynaklanan bir ödeme profili öne çıktı.