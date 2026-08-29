Türkiye'nin enerji ithalatında rota değişikliği: Zirve artık ABD'nin

Türkiye'nin enerji tedarik zincirinde dikkat çeken bir eksen kayması yaşanıyor. Uzun yıllardır enerji ithalatında başı çeken Rusya'nın yerini, büyük bir ivmeyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) almaya başladı. Son verilere göre Türkiye, doğalgazın ardından ham petrol ve motorin tedarikinde de rotayı hızla ABD'ye çevirmiş durumda.

HAZİRANDA ZİRVEYE OTURDU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) raporlarına yansıyan veriler, ithalattaki değişimin çarpıcı hızını gözler önüne seriyor. Yılın ilk dört ayında ABD'den ham petrol alımı yapılmazken, bu oran mayıs ayında bir anda yüzde 13'e çıktı. Haziran ayına gelindiğinde ise ABD'den 570 bin 676 ton ham petrol ithal edildi. Toplam ham petrol ithalatı içindeki payını yüzde 21'e çıkaran ABD, böylece Rusya'yı geride bırakarak Türkiye'nin 1 numaralı petrol tedarikçisi unvanını aldı.

Amerikan verileri de bu tabloyu doğruluyor. İstatistiklere göre Türkiye, mayıs ayı itibarıyla ABD'nin dünyada en çok ham petrol sattığı 11. ülke konumuna yükseldi.