Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye'nin enerji ithalatında rota değişikliği: Zirve artık ABD'nin
Paylaş

Türkiye'nin enerji ithalatında rota değişikliği: Zirve artık ABD'nin

29.08.2026 10:33:00
Güncellenme:
cumhuriyet
Takip Et:
Türkiye'nin enerji ithalatında rota değişikliği: Zirve artık ABD'nin

Türkiye'nin enerji ithalatında uzun yıllardır devam eden Rusya hakimiyeti yerini hızla ABD'ye bırakıyor. Yılın ilk dört ayında sıfır olan ABD menşeli ham petrol ithalatı, haziran ayında rekor kırarak ilk sıraya yerleşti. Tedarikçi haritası değişirken, 7 aylık enerji faturası ise 40 milyar doları aştı.

Türkiye'nin enerji ithalatında rota değişikliği: Zirve artık ABD'nin

Türkiye'nin enerji tedarik zincirinde dikkat çeken bir eksen kayması yaşanıyor. Uzun yıllardır enerji ithalatında başı çeken Rusya'nın yerini, büyük bir ivmeyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) almaya başladı. Son verilere göre Türkiye, doğalgazın ardından ham petrol ve motorin tedarikinde de rotayı hızla ABD'ye çevirmiş durumda.

Türkiye'nin enerji ithalatında rota değişikliği: Zirve artık ABD'nin

HAZİRANDA ZİRVEYE OTURDU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) raporlarına yansıyan veriler, ithalattaki değişimin çarpıcı hızını gözler önüne seriyor. Yılın ilk dört ayında ABD'den ham petrol alımı yapılmazken, bu oran mayıs ayında bir anda yüzde 13'e çıktı. Haziran ayına gelindiğinde ise ABD'den 570 bin 676 ton ham petrol ithal edildi. Toplam ham petrol ithalatı içindeki payını yüzde 21'e çıkaran ABD, böylece Rusya'yı geride bırakarak Türkiye'nin 1 numaralı petrol tedarikçisi unvanını aldı.

Amerikan verileri de bu tabloyu doğruluyor. İstatistiklere göre Türkiye, mayıs ayı itibarıyla ABD'nin dünyada en çok ham petrol sattığı 11. ülke konumuna yükseldi.

Türkiye'nin enerji ithalatında rota değişikliği: Zirve artık ABD'nin

MOTORİN VE DOĞALGAZDA TABLO AYNI

Rusya'nın temmuz ayında devreye soktuğu ihracat yasağı, Türkiye'yi akaryakıt pazarında da alternatiflere yöneltti. Analistlerin verilerine göre ağustos ayında ABD; Hindistan ve İtalya'nın ardından Türkiye'ye en çok motorin satan 3. ülke oldu. Öte yandan ABD, yalnızca sıvı yakıtlarda değil, doğalgaz ithalatında da Rusya'yı geçerek Türkiye'nin en büyük partneri konumuna geldi.

Türkiye'nin enerji ithalatında rota değişikliği: Zirve artık ABD'nin

FATURA KABARIYOR: 7 AYDA 40 MİLYAR DOLAR

Enerjide tedarikçi haritası değişirken, Türkiye'nin ithalat faturası da ağırlaşmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "Bugün 3 birim enerjinin 2'sini ithal ediyoruz" sözleriyle dikkat çektiği dışa bağımlılık sorunu büyüyor.

Türkiye'nin enerji ithalatında rota değişikliği: Zirve artık ABD'nin

TİCARET VERİLERİ

Dış ticaret verilerine göre, enerji ithalatı temmuz ayında yıllık bazda yüzde 13,2 artış göstererek 5 milyar 826 milyon dolara çıktı. Yılın ilk yedi ayını kapsayan Ocak-Temmuz döneminde ise toplam enerji ithalatı faturası, geçen yıla oranla yüzde 7,2 artarak 40 milyar 86 milyon dolara ulaştı. İthalat faturası kabarırken; haziran ayında yerli petrol üretiminde yüzde 1,5, doğalgaz üretiminde ise yüzde 7,6'lık düşüş yaşanması dikkat çekti.

İlgili Konular: #ABD #türkiye #petrol #enerji #bağımlılık

İlgili Haberler

İran’dan ABD ablukasına meydan okuma: Petrol satmaya devam ediyoruz
İran’dan ABD ablukasına meydan okuma: Petrol satmaya devam ediyoruz İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD'nin "deniz ablukasına" rağmen ülkesinin petrol satışlarının durmadığını ve İran'ın "uzak sulardaki müşterilerine" petrol sevkiyatını sürdürdüğünü söyledi.
İran’dan Hürmüz Boğazı resti: Biz petrol satamazsak kimse satamayacak
İran’dan Hürmüz Boğazı resti: Biz petrol satamazsak kimse satamayacak İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "İran'ın petrol satışlarının engellenmesi halinde bölgede petrol satışına izin vermeyeceklerini" ve Hürmüz Boğazı'nın durumunun "önceki haline" dönmeyeceğini söyledi.
İran’dan Hürmüz Boğazı için şartlı açılım: ABD’ye 3 koşul
İran’dan Hürmüz Boğazı için şartlı açılım: ABD’ye 3 koşul İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Umman ile Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş güzergahı konusunda anlaşmaya vardıklarını ve ABD'nin 17 Haziran'da Pakistan'ın aracılığında imzalanan mutabakat zaptındaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde Boğazın açılacağını söyledi.