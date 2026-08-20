Türkiye'nin güncel nüfusu belli oldu: Son 6 aydaki artış dikkat çekti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin güncel nüfusuna ilişkin dönemlik verileri açıkladı. Verilere göre Türkiye nüfusu, 2026 yılının ilk yarısında artışını sürdürdü.

2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 kişi olan Türkiye nüfusu, 6 aylık dönemde 228 bin 434 kişi artarak 86 milyon 320 bin 602 kişiye yükseldi.

TÜRKİYE NÜFUSU 6 AYDA 228 BİN KİŞİ ARTTI

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişi olarak kayıtlara geçti.

Nüfus, yalnızca 1 Mayıs-1 Temmuz dönemindeki iki ayda 123 bin 904 kişi arttı. Böylece yılın ilk 6 ayında gerçekleşen toplam artışın yarısından fazlası son iki aylık dönemde kaydedildi.

Türkiye nüfusu böylece 86 milyon sınırının üzerindeki seyrini sürdürdü.

ERKEK NÜFUSU KADINLARDAN 21 BİN KİŞİ FAZLA

TÜİK, nüfusun cinsiyete göre dağılımını da açıkladı.

Türkiye'deki erkek nüfusu 43 milyon 170 bin 975 kişi olurken, erkeklerin toplam nüfus içindeki payı yüzde 50,01 olarak hesaplandı.

Kadın nüfusu ise 43 milyon 149 bin 627 kişi olarak kayıtlara geçti. Kadınların toplam nüfus içindeki payı yüzde 49,99 oldu.

Böylece erkek nüfusu kadın nüfusundan yalnızca 21 bin 348 kişi fazla gerçekleşti.

TÜRKİYE'NİN GÜNCEL NÜFUSU

TÜİK'in 1 Temmuz 2026 itibarıyla açıkladığı verilere göre Türkiye'nin nüfusuna ilişkin temel göstergeler şöyle: