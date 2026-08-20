Türkiye'nin kira haritası belli oldu: İl il fiyatlar ne kadar?

Türkiye'de kiralık konut piyasasındaki yüksek fiyat seviyesi, temmuz 2026 verilerine de yansıdı. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman, sosyal medya hesabından “Kiralık Daire İlanlarına Göre İllerde Ortanca Kira” başlıklı çalışmasını yayımladı.

Çalışmaya göre, Türkiye genelinde kiralık daire ilanlarında ortanca kira bedeli aylık 25 bin TL olarak hesaplandı. İstanbul ise 45 bin TL'lik ortanca kira ile Türkiye genelinin oldukça üzerinde yer aldı.

İLLERE GÖRE ORTANCA KİRA BEDELLERİ

Temmuz 2026 itibarıyla kiralık daire ilanlarında ortanca kira bedelleri şöyle gerçekleşti:

İstanbul: 45 bin TL

45 bin TL Muğla: 35 bin TL

35 bin TL Ankara: 31 bin TL

31 bin TL İzmir: 29 bin TL

29 bin TL Antalya: 25 bin TL

25 bin TL Türkiye geneli: 25 bin TL

İstanbul'da 45 bin TL olarak hesaplanan ortanca kira, Türkiye genelindeki 25 bin TL'lik değerin 20 bin TL üzerinde gerçekleşti.

ANKARA'DA 31 BİN, İZMİR'DE 29 BİN TL

Haritadaki verilere göre Ankara'da kiralık daire ilanlarının ortanca değeri 31 bin TL, İzmir'de ise 29 bin TL oldu.

Turizm ve konut piyasasının öne çıkan merkezlerinden Muğla'da ortanca kira 35 bin TL'ye ulaşırken, Antalya'da 25 bin TL ile Türkiye geneliyle aynı seviyede kaldı.

Bazı Anadolu illerinde ise kiralık daire ilanlarının ortanca değerinin 15-20 bin TL bandına kadar gerilediği görüldü.

ORTANCA KİRA NE ANLAMA GELİYOR?

Çalışmada kullanılan “ortanca kira”, ilanlardaki tüm kiraların aritmetik ortalamasını ifade etmiyor. Kiralar küçükten büyüğe sıralandığında tam ortada kalan değer ortanca kira olarak tanımlanıyor.

Buna göre Türkiye genelindeki 25 bin TL'lik ortanca kira, ilanların yarısının 25 bin TL'nin altında, diğer yarısının ise üzerinde olduğunu gösteriyor.

Temmuz 2026 verileri, özellikle İstanbul, Muğla ve Ankara'da kiralık konut maliyetlerinin Türkiye genelinden belirgin şekilde ayrıştığını ortaya koydu.