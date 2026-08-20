Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye'nin kira haritası belli oldu: İl il fiyatlar ne kadar?

Türkiye'nin kira haritası belli oldu: İl il fiyatlar ne kadar?

20.08.2026 11:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Türkiye'nin kira haritası belli oldu: İl il fiyatlar ne kadar?

Güncel verilerle hazırlanan kiralık konut piyasası analizine göre Türkiye genelinde ilanlardaki ortanca kira bedeli yükselişini sürdürdü. Özellikle büyükşehirlerde konut maliyetleri ülke ortalamasının oldukça üzerine çıkarken bölgesel farklılıklar piyasadaki ayrışmayı derinleştirdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye'de kiralık konut piyasasındaki yüksek fiyat seviyesi, temmuz 2026 verilerine de yansıdı. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman, sosyal medya hesabından “Kiralık Daire İlanlarına Göre İllerde Ortanca Kira” başlıklı çalışmasını yayımladı.

Çalışmaya göre, Türkiye genelinde kiralık daire ilanlarında ortanca kira bedeli aylık 25 bin TL olarak hesaplandı. İstanbul ise 45 bin TL'lik ortanca kira ile Türkiye genelinin oldukça üzerinde yer aldı.

İLLERE GÖRE ORTANCA KİRA BEDELLERİ

Temmuz 2026 itibarıyla kiralık daire ilanlarında ortanca kira bedelleri şöyle gerçekleşti:

  • İstanbul: 45 bin TL
  • Muğla: 35 bin TL
  • Ankara: 31 bin TL
  • İzmir: 29 bin TL
  • Antalya: 25 bin TL
  • Türkiye geneli: 25 bin TL

İstanbul'da 45 bin TL olarak hesaplanan ortanca kira, Türkiye genelindeki 25 bin TL'lik değerin 20 bin TL üzerinde gerçekleşti.

ANKARA'DA 31 BİN, İZMİR'DE 29 BİN TL

Haritadaki verilere göre Ankara'da kiralık daire ilanlarının ortanca değeri 31 bin TL, İzmir'de ise 29 bin TL oldu.

Turizm ve konut piyasasının öne çıkan merkezlerinden Muğla'da ortanca kira 35 bin TL'ye ulaşırken, Antalya'da 25 bin TL ile Türkiye geneliyle aynı seviyede kaldı.

Bazı Anadolu illerinde ise kiralık daire ilanlarının ortanca değerinin 15-20 bin TL bandına kadar gerilediği görüldü.

ORTANCA KİRA NE ANLAMA GELİYOR?

Çalışmada kullanılan “ortanca kira”, ilanlardaki tüm kiraların aritmetik ortalamasını ifade etmiyor. Kiralar küçükten büyüğe sıralandığında tam ortada kalan değer ortanca kira olarak tanımlanıyor.

Buna göre Türkiye genelindeki 25 bin TL'lik ortanca kira, ilanların yarısının 25 bin TL'nin altında, diğer yarısının ise üzerinde olduğunu gösteriyor.

Temmuz 2026 verileri, özellikle İstanbul, Muğla ve Ankara'da kiralık konut maliyetlerinin Türkiye genelinden belirgin şekilde ayrıştığını ortaya koydu.

İlgili Konular: #türkiye #fiyat #kira

İlgili Haberler

İstanbul'da özel öğrenci yurdu fiyatları belli oldu: İşte ilçe ilçe tam liste...
İstanbul'da özel öğrenci yurdu fiyatları belli oldu: İşte ilçe ilçe tam liste... YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İstanbul'da üniversite öğrencileri için barınma arayışı başladı. Özel yurt ücretleri oda kapasitesi ve ilçeye göre aylık 25 bin TL ile 76 bin TL arasında değişirken yüksek maliyetler nedeniyle öğrencilerin kiralık ev seçeneğine yöneldiği görülüyor.
Türkiye'nin dış borcu rekor kırdı: Bakan Şimşek döneminde yaşanan artış dikkat çekti
Türkiye'nin dış borcu rekor kırdı: Bakan Şimşek döneminde yaşanan artış dikkat çekti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre brüt dış borç stoku ikinci çeyrekte 539 milyar dolara ulaşarak rekor tazeledi. Özel sektör ile kamu borcundaki yükseliş borç stoğunu yukarı taşırken ödemelerde kredi kalemleri ile ABD Doları ağırlığını korudu.
Türkiye'nin güncel nüfusu belli oldu: Son 6 aydaki artış dikkat çekti
Türkiye'nin güncel nüfusu belli oldu: Son 6 aydaki artış dikkat çekti Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye nüfusu yılın ilk yarısındaki artışla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Cinsiyet dağılımında dengeli bir seyrin korunduğu süreçte altı aylık nüfus artışının yarısından fazlası mayıs ve haziran aylarında gerçekleşti.