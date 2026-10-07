Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye’nin ne kadar altın rezervi var? Ağustos ayında dikkat çeken değişim

Türkiye’nin ne kadar altın rezervi var? Ağustos ayında dikkat çeken değişim

7.10.2026 10:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Türkiye’nin ne kadar altın rezervi var? Ağustos ayında dikkat çeken değişim

Küresel merkez bankalarının altın talebi ağustos ayında yeniden hızlanırken, Türkiye de üç aylık satış döneminin ardından rezervlerini artırdı. Çin ve Polonya alımlarda öne çıkarken, Rusya satış tarafındaki seyrini sürdürdü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Dünya Altın Konseyi (WGC), ağustos ayına ilişkin merkez bankalarının altın rezervi verilerini yayımladı.

Buna göre küresel merkez bankalarının net altın alımı bir önceki aya göre artarak 39 tona ulaştı.

2026’nın ilk sekiz ayında bildirilen toplam net altın alımı ise 170 ton oldu.

Ağustosta Çin, Polonya, Özbekistan ve Kazakistan rezervlerini artıran ülkeler arasında öne çıkarken, Türkiye üç aylık satış döneminin ardından yeniden alıma geçti. Rusya ise altın satışını sürdürdü.

TCMB 3 AY SONRA YENİDEN ALTIN ALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs, haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirdiği net altın satışlarının ardından ağustosta yeniden alım yaptı.

TCMB, ay boyunca rezervlerine 3 ton altın ekledi.

Buna karşın Türkiye’nin 2026 yılı genelindeki net altın satışı 82 ton seviyesinde bulunuyor.

WGC verileri, Türkiye’nin yıl içindeki altın satışlarının büyük bölümünün ilk çeyrekte gerçekleştiğini gösteriyor.

ÇİN AĞUSTOSTA 20 TON ALTIN ALDI

Ağustos ayında en fazla altın satın alan ülke 20 tonla Çin oldu.

Çin Merkez Bankası böylece kesintisiz altın alım serisini 22 aya çıkardı.

Yılbaşından bu yana rezervlerine toplam 80 ton altın ekleyen Çin’in resmi altın rezervi 2 bin 387 tona yükseldi. Altının ülkenin toplam rezervleri içindeki payı ise yüzde 9’a ulaştı.

POLONYA YILIN EN BÜYÜK ALICISI

2026 yılı genelinde ise en fazla altın alan merkez bankası Polonya oldu.

Polonya Merkez Bankası, ağustosta rezervlerine 8 ton daha altın eklerken, yılbaşından bu yana toplam alımını 98 tona çıkardı.

Ülkenin toplam altın rezervi 648 tona ulaştı.

ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN DA REZERVLERİNİ ARTIRDI

Ağustosta öne çıkan diğer merkez bankaları arasında Özbekistan, Kazakistan ve Çekya yer aldı.

Özbekistan Merkez Bankası ay içinde 8 ton altın alarak yılbaşından bu yana yaptığı toplam alımı yaklaşık 50 tona çıkardı. Ülkenin toplam altın rezervi 439 tona ulaşırken, altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 90 seviyesine çıktı.

Kazakistan Merkez Bankası ise ağustosta 7 ton altın aldı. Böylece yıl genelindeki alımı 36 tona, toplam rezervi ise 377 tona yükseldi.

Çekya Merkez Bankası da rezervlerine 2 ton altın ekleyerek art arda 42’nci ayda alım gerçekleştirdi. Ülkenin toplam altın varlığı 86 tona çıktı.

RUSYA SATIŞA DEVAM ETTİ

Merkez bankalarının genelindeki alım eğilimine karşın bazı ülkeler ağustosta net satıcı konumunda kaldı.

Rusya Merkez Bankası ay boyunca 6 ton altın sattı. Rusya’nın yılbaşından bu yana toplam net satışı 56 tona ulaşırken, altın rezervi 2 bin 271 tona geriledi.

Ürdün Merkez Bankası da ağustosta 3 ton altın satışı gerçekleştirdi. Buna rağmen ülkenin 2026 yılı genelindeki net pozisyonu 2 ton alım yönünde kaldı.

İlgili Konular: #türkiye #altın #altın rezervi #dünya altın konseyi

İlgili Haberler

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kurallar sil baştan: Yeni uygulama bugün yürürlüğe girdi
Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kurallar sil baştan: Yeni uygulama bugün yürürlüğe girdi Finansal işlemlerde kimlik tespiti sınırları yeniden düzenlendi. Bankalar, ödeme kuruluşları, sermaye piyasası kurumları ve kuyumcuları kapsayan değişiklikle nakit, döviz, kuyumculuk ve elektronik transferlerde uygulanacak eşikler yükseltilirken, dijital işlemlerde SMS ile kimlik doğrulamanın kapsamı da genişletildi.
Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu
Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu Ekim ayının başlamasıyla birlikte emekli promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet yeniden hız kazandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan milyonlarca emekli, maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında sunulan nakit promosyonları ve ek avantajları araştırıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank, DenizBank, İş Bankası, Yapı Kredi ve ING şubelerindeki güncel promosyon rakamları netleşti.
Altın fiyatları güne düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 7 Ekim 2026 Çarşamba...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 7 Ekim 2026 Çarşamba... 7 Ekim 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 7 Ekim 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...