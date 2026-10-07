Türkiye’nin ne kadar altın rezervi var? Ağustos ayında dikkat çeken değişim

Dünya Altın Konseyi (WGC), ağustos ayına ilişkin merkez bankalarının altın rezervi verilerini yayımladı.

Buna göre küresel merkez bankalarının net altın alımı bir önceki aya göre artarak 39 tona ulaştı.

2026’nın ilk sekiz ayında bildirilen toplam net altın alımı ise 170 ton oldu.

Ağustosta Çin, Polonya, Özbekistan ve Kazakistan rezervlerini artıran ülkeler arasında öne çıkarken, Türkiye üç aylık satış döneminin ardından yeniden alıma geçti. Rusya ise altın satışını sürdürdü.

TCMB 3 AY SONRA YENİDEN ALTIN ALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs, haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirdiği net altın satışlarının ardından ağustosta yeniden alım yaptı.

TCMB, ay boyunca rezervlerine 3 ton altın ekledi.

Buna karşın Türkiye’nin 2026 yılı genelindeki net altın satışı 82 ton seviyesinde bulunuyor.

WGC verileri, Türkiye’nin yıl içindeki altın satışlarının büyük bölümünün ilk çeyrekte gerçekleştiğini gösteriyor.

ÇİN AĞUSTOSTA 20 TON ALTIN ALDI

Ağustos ayında en fazla altın satın alan ülke 20 tonla Çin oldu.

Çin Merkez Bankası böylece kesintisiz altın alım serisini 22 aya çıkardı.

Yılbaşından bu yana rezervlerine toplam 80 ton altın ekleyen Çin’in resmi altın rezervi 2 bin 387 tona yükseldi. Altının ülkenin toplam rezervleri içindeki payı ise yüzde 9’a ulaştı.

POLONYA YILIN EN BÜYÜK ALICISI

2026 yılı genelinde ise en fazla altın alan merkez bankası Polonya oldu.

Polonya Merkez Bankası, ağustosta rezervlerine 8 ton daha altın eklerken, yılbaşından bu yana toplam alımını 98 tona çıkardı.

Ülkenin toplam altın rezervi 648 tona ulaştı.

ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN DA REZERVLERİNİ ARTIRDI

Ağustosta öne çıkan diğer merkez bankaları arasında Özbekistan, Kazakistan ve Çekya yer aldı.

Özbekistan Merkez Bankası ay içinde 8 ton altın alarak yılbaşından bu yana yaptığı toplam alımı yaklaşık 50 tona çıkardı. Ülkenin toplam altın rezervi 439 tona ulaşırken, altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 90 seviyesine çıktı.

Kazakistan Merkez Bankası ise ağustosta 7 ton altın aldı. Böylece yıl genelindeki alımı 36 tona, toplam rezervi ise 377 tona yükseldi.

Çekya Merkez Bankası da rezervlerine 2 ton altın ekleyerek art arda 42’nci ayda alım gerçekleştirdi. Ülkenin toplam altın varlığı 86 tona çıktı.

RUSYA SATIŞA DEVAM ETTİ

Merkez bankalarının genelindeki alım eğilimine karşın bazı ülkeler ağustosta net satıcı konumunda kaldı.

Rusya Merkez Bankası ay boyunca 6 ton altın sattı. Rusya’nın yılbaşından bu yana toplam net satışı 56 tona ulaşırken, altın rezervi 2 bin 271 tona geriledi.

Ürdün Merkez Bankası da ağustosta 3 ton altın satışı gerçekleştirdi. Buna rağmen ülkenin 2026 yılı genelindeki net pozisyonu 2 ton alım yönünde kaldı.