Türkiye'nin tekstil devi Trioteks iflas etti: Konkordato kararı çözüm olmadı

Türkiye tekstil sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren Trioteks İplik Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato süreci iflas kararıyla sona erdi.

Mali sıkıntılarını aşmak amacıyla konkordato talebinde bulunan İstanbul merkezli şirketin başvurusunu değerlendiren İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, talebi reddederek Trioteks’in iflasına hükmetti.

ŞİRKETİN İFLASINA HÜKMEDİLDİ

ekonomim.com'da yer alan habere göre İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen 2026/908 esas numaralı dosyada nihai karar 3 Eylül 2026 tarihinde verildi.

Mahkeme, Trioteks İplik Tekstil’in konkordato talebini reddetti. Kararla birlikte şirketin 3 Eylül günü saat 12.15 itibarıyla resmen iflasına hükmedildi.

İflas kararının ardından yasal süreç kapsamında gerekli bildirim ve ilan işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

KONKORDATO MÜHLETİ KALDIRILDI

Mahkemenin iflas kararıyla birlikte şirket lehine daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları da kaldırıldı.

Böylece Trioteks’in faaliyetlerini konkordato koruması altında sürdürebilmesine olanak tanıyan süreç sona erdi.

Konkordato sürecini denetlemek üzere görevlendirilen komiserlerin görevleri de mahkeme kararıyla sonlandırıldı.

SERTİFİKALI İPLİK ÜRÜNLERİ TEDARİK EDİYORDU

İstanbul Bağcılar merkezli Trioteks; pamuk, sentetik ve elastan grubu ipliklerin tedariki ile danışmanlığı alanında faaliyet gösteriyordu.

Şirketin yüzde 100 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen bazı ürünleri için Global Recycled Standard ve Recycled Claim Standard sertifikalarının bulunduğu belirtiliyordu.

Trioteks’in distribütörlük kapsamında tedarik ettiği bazı elastan ipliklerin ise OEKO-TEX Standard 100 belgesine sahip olduğu ifade edildi.