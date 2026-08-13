Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu: Listede ilk sırayı kimler aldı?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyanlarını ve vergi rekortmenlerini açıkladı. Türkiye genelinde en fazla gelir vergisi ödeyen isimler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu.

BEYAN EDİLEN MATRAH 2,3 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

2025 vergilendirme dönemi için Türkiye genelinde toplam 5 milyon 586 bin 760 mükellef yıllık gelir vergisi beyannamesi verdi.

Beyannamelerde toplam 2 trilyon 394 milyar 768 milyon 820 bin 670 TL matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon 105 bin 352 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Mükellef başına düşen ortalama matrah 428 bin 651 TL, mükellef başına tahakkuk eden ortalama gelir vergisi ise 127 bin 187 TL oldu.

VERGİ REKORTMENLERİNİN ÇOĞU İSTANBUL'DAN ÇIKTI

En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında İstanbul açık ara ilk sırada yer aldı.

İstanbul'dan 78, Ankara'dan 10, İzmir'den ise 3 mükellef ilk 100'de yer aldı. Kocaeli'den 2 mükellefin bulunduğu listede Bursa, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ, Aksaray, Rize ve Karabük'den de birer mükellef yer aldı.

İSTANBUL TEK BAŞINA VERGİ TAHAKKUKUNUN YARISINI SAĞLADI

İstanbul'da toplam 1 milyon 524 bin 70 mükellef bulunuyor. Bu sayı Türkiye genelindeki toplam mükelleflerin yüzde 27,28'ine karşılık geliyor.

Kentte 1 trilyon 121 milyar 976 milyon 459 bin 60 TL matrah beyan edildi. Bu tutar Türkiye genelindeki toplam matrahın yüzde 46,85'ini oluşturdu.

İstanbul'da tahakkuk ettirilen gelir vergisi ise 360 milyar 465 milyon 766 bin 582 TL oldu. Böylece İstanbul, Türkiye genelindeki toplam gelir vergisi tahakkukunun yüzde 50,73'ünü tek başına gerçekleştirdi.

ANKARA VE İZMİR'İN VERGİ PAYI DA BELLİ OLDU

Ankara'da 510 bin 633 mükellef tarafından 231 milyar 797 milyon 385 bin 439 TL matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 68 milyar 542 milyon 444 bin 998 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Ankara'nın Türkiye genelindeki mükellef sayısındaki payı yüzde 9,14, beyan edilen matrahtaki payı yüzde 9,68, tahakkuk eden gelir vergisindeki payı ise yüzde 9,65 oldu.

İzmir'de ise 423 bin 764 mükellef tarafından 169 milyar 91 milyon 760 bin 121 TL matrah beyan edildi. Tahakkuk eden gelir vergisi 48 milyar 379 milyon 789 bin 559 TL olarak kaydedildi.

İzmir'in toplam mükellef sayısındaki payı yüzde 7,59, matrah payı yüzde 7,06 ve gelir vergisi tahakkukundaki payı yüzde 6,81 olarak gerçekleşti.

DİĞER İLLERİN TOPLAM VERGİ PAYI YÜZDE 32,81

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde toplam 3 milyon 128 bin 293 mükellef yıllık gelir vergisi beyannamesi verdi.

Bu illerde toplam 871 milyar 903 milyon 216 bin 50 TL matrah beyan edilirken, tahakkuk eden gelir vergisi 233 milyar 177 milyon 104 bin 213 TL oldu.

Diğer illerin toplam mükellef sayısındaki payı yüzde 55,99 olurken, beyan edilen matrahın yüzde 36,41'ini ve toplam gelir vergisi tahakkukunun yüzde 32,81'ini oluşturdu.