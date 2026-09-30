Türkiye Sigortalar Birliği'nden BES açıklaması: 'Sistemik bir sorun bulunmuyor'

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 şirkete ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermesiyle başlayan süreçte soruşturma devam ediyor. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında bazı şüpheliler tutuklanırken, piyasalarda da dalgalanma yaşandı.

TÜRKİYE SİGORTALAR BİRLİĞİ’NDEN BES AÇIKLAMASI

Soruşturmanın piyasalardaki etkileri tartışılırken Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) tarafından Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ilişkin açıklama yapıldı.

TSB, BES’te herhangi bir sistemik sorun ya da likidite problemi bulunmadığını belirterek piyasalardaki dalgalanmaların yakından takip edildiğini bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, “BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor” ifadeleri kullanıldı.