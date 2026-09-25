Türkiye ve Baltık ülkeleri arasında ticaret köprüsü: DTİK Zirvesi Riga'da gerçekleşti

Türkiye ile Baltık ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve ticari bağları derinleştirmek amacıyla DEİK/DTİK Letonya Temsilciliği tarafından organize edilen “DTİK Baltık Ülkeleri Buluşması”, Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirildi. Bölgede faaliyet gösteren Türk iş insanlarını, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren zirve, karşılıklı yatırım potansiyellerinin değerlendirildiği stratejik bir platform oldu.

Zirvenin en önemli çıktısı ise iki ülke arasındaki ticaretin kurumsal altyapısını oluşturacak olan Leton Türk Ticaret Odası’nın (Latvian Turkish Chamber of Commerce) resmi açılışının yapılması oldu.

ÜST DÜZEY KATILIM VE DİPLOMATİK DESTEK

Türk diasporasının bölgedeki ekonomik ve sosyal ağırlığını artırmayı hedefleyen etkinliğe katılım yoğun oldu. Toplantıda; Türkiye’nin Riga Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, DTİK Avrupa Bölge Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, Litvanya, Letonya ve Estonya Nezdinde Akredite Ticaret Müşaviri Dr. Gökhan Karaca, Letonya Kalkınma Ajansı (LIAA) Yatırım Direktörü Deniss Camovs, DTİK Jurmala Temsilcisi Tamer Ciğeroğlu, DTİK Riga Temsilcisi Hakan Uzunosmanoğlu ve DTİK Letonya Temsilcisi Fuat Aydemir yer aldı.

American Chamber of Commerce in Latvia Yöneticisi ve DTİK Jurmala Temsilcisi Tamer Ciğeroğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği oturumlar, katılımcılara bölgesel vizyon ve yeni yatırım perspektifleri sundu.

DTİK Letonya Temsilcisi Fuat Aydemir

BALTIK PAZARINDAKİ FIRSATLAR MASAYA YATIRILDI

Zirve kapsamında gerçekleştirilen sunumlarda, Baltık coğrafyasının Türk yatırımcılar için taşıdığı potansiyel rakamlarla ortaya kondu. DTİK Letonya Temsilcisi Fuat Aydemir, paylaştığı istatistikler ve somut iş birliği seçenekleriyle pazarın fırsatlarına dikkat çekerken; Leton Türk Ticaret Odası Başkanı ve DTİK Riga Temsilcisi Hakan Uzunosmanoğlu, Letonya pazarının sunduğu lojistik ve ekonomik avantajları detaylandırdı. Oturumlarda, ortaklıkların kurumsal bir zemine oturtulmasının iki ülke ticaret hacmine yapacağı katkı vurgulandı.

TİCARİ İLİŞKİLERDE KURUMSAL DÖNEM

Etkinlikle eş zamanlı olarak, Türkiye ve Letonya’dan gelen üst düzey temsilcilerin katılımıyla Leton Türk Ticaret Odası’nın açılış töreni düzenlendi. Genel Sekreter Can Bölükemini'nin sunumuyla gerçekleşen törende, odanın yeni üyelerine sertifikaları Başkan Hakan Uzunosmanoğlu tarafından takdim edildi.

Açılışta söz alan Türkiye’nin Riga Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, yeni kurulan ticaret odasının üstleneceği kritik misyona değinerek, diplomatik misyon olarak sürece her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Büyükelçi Miroğlu ve Ticaret Müşaviri Dr. Gökhan Karaca’nın yakın ilgisi ve katkıları, iş dünyası temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Uluslararası basının ve Türkiye'den gelen medya mensuplarının da yakından takip ettiği etkinliğin ardından DEİK/DTİK yetkilileri, Baltık coğrafyasında sürdürülebilir ticari köprüler kurmak ve Türk iş dünyasının dayanışmasını artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini açıkladı.