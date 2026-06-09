Türkiye ve Kanada'dan tarihi imza: Serbest Ticaret Anlaşması için ilk adım atıldı

Ömer Bolat ile Maninder Sidhu, Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik ortaklığın geliştirilmesine yönelik gerçekleştirdikleri görüşmede, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik istikşafi görüşmelerin başlatılması konusunda mutabakata vardı.

Açıklamada, görüşmenin Recep Tayyip Erdoğan ile Mark Carney arasında kısa süre önce yapılan telefon görüşmesinin ardından gerçekleştirildiği belirtildi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İÇİN İLK ADIM

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin ticaret ve yatırım ilişkilerini daha ileri seviyeye taşıma konusunda kararlılık ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Bu doğrultuda, ticari ortaklığın ihtiva ettiği potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilmesini amaçlayan ve her iki ülkenin de ortaya koyduğu vizyonu yansıtan bir adım olarak Serbest Ticaret Anlaşması akdedilmesine yönelik istikşafi görüşmelerin başlatılması konusunda mutabık kalınmıştır.” denildi.

HAVA ULAŞIMI VE TİCARET İLİŞKİLERİ GÜÇLENECEK

Bakanların, Hava Ulaştırma Anlaşması’nın kapsamının genişletilmesini memnuniyetle karşıladığı belirtilirken, bu adımın yolcular, iş insanları ve ihracatçılar açısından yeni fırsatlar oluşturacağı ifade edildi.

Geliştirilen hava ulaşım bağlantılarının, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmesi ve ekonomik bağları daha ileri taşıması bekleniyor.

ENERJİ VE NÜKLEER İŞBİRLİĞİ GÜNDEMDE

Açıklamada, enerji alanının Türkiye ile Kanada arasında işbirliği açısından önemli başlıklardan biri olduğu vurgulandı.

Tarafların, yenilenebilir enerji alanındaki fırsatları değerlendirdiği belirtilirken, Kanada’nın CANDU nükleer reaktör teknolojisinin Türkiye’nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme hedeflerine sağlayabileceği katkıların incelenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

HAVACILIK VE UZAY SEKTÖRÜNDE ORTAKLIK MESAJI

Türkiye ile Kanada’nın havacılık ve uzay sektörlerinde daha yakın işbirliği imkanlarını değerlendirdiği bildirildi.

Savunma, güvenlik ve ilgili sanayi alanlarında ortaklıkların geliştirilmesiyle yatırımların ve teknolojik ilerlemenin desteklenmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Ayrıca iki ülke arasında üst düzey karşılıklı ziyaretlerin sürdürülmesi konusunda da mutabakata varıldığı aktarıldı.