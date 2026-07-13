Türkiye'ye 1,4 milyar dolarlık cezası: AKP'nin iptal başvurusuna Paris'ten ret

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatına ilişkin uluslararası tahkim davasında Türkiye aleyhine verilen 1 milyar 471 milyon dolarlık (69,14 milyar TL) tazminat kararı, Paris İstinaf Mahkemesi tarafından da onandı. Kararın ardından CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin söz konusu cezayı ödemek zorunda kalacağını ileri sürdü.

Yavuzyılmaz, AKP hükümetinin uluslararası tahkim kararının iptali için Paris İstinaf Mahkemesi'nde açtığı davanın reddedildiğini öne sürerek, "1 milyar 471 milyon dolar tutarındaki ceza ödemesi için geri sayım başladı. Bu devasa ceza tutarı, mutlaka Tayyip Erdoğan'ın ve ilgili AKP'li yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edilmelidir" ifadelerini kullandı.

DAVA 2014-2018 DÖNEMİNİ KAPSIYOR

Dava, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 ile 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden Irak petrolünü, Irak'ın onayı olmadan taşıdığı, Adana-Ceyhan Terminali'nden yüklediği ve Irak'ın belirlediği fiyatın altında sattığı iddiaları üzerine açıldı.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 13 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'nin Irak'a net 1 milyar 471 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Türkiye'nin bu kararın iptali istemiyle Paris İstinaf Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun da reddedildiği ileri sürüldü.

FAİZLE BİRLİKTE 3 MİLYAR DOLARI AŞABİLİR

BOTAŞ eski Gaz Alım Daire Başkanı Ali Arif Aktürk de konuya ilişkin değerlendirmesinde, tazminat tutarına faizlerin de ekleneceğini belirterek toplam yükün 3 milyar doların üzerine çıkabileceğini iddia etti.

ENERJİ UZMANINDAN YENİ CEZA İDDİASI

Enerji Uzmanı Necdet Pamir ise Türkiye'nin davada ceza almasının beklendiğini belirterek, yapılan işlemlerin Irak Anayasası ile Irak-Türkiye petrol boru hattı anlaşmasına aykırı olduğunu savundu.

Pamir, kararın yalnızca 2014-2018 dönemini kapsadığına dikkat çekerek, 2018 sonrasında da benzer uygulamaların sürdüğünü ve bu nedenle Türkiye'nin ilerleyen süreçte ilave yaptırımlarla karşılaşabileceğini öne sürdü.

Pamir ayrıca, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı Anlaşması'nın geçen yıl uzatılmayacağının açıklanmasının ardından bu yıl bir yıllığına uzatılmasının, söz konusu tahkim süreciyle bağlantılı olabileceğini iddia etti.