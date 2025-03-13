Türkiye'de çocuklar açlıkla mücadele ediyor: Okullarda beslenme krizi büyüyor!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 09:54

Güncelleme: 13.03.2025 - 09:54

Türkiye'de milyonlarca öğrenci, ekonomik zorluklar nedeniyle okula aç gitmek zorunda kalıyor. Araştırmalara göre, öğrencilerin neredeyse yarısı kantinden hiçbir şey satın alamazken, yalnızca üçte biri düzenli olarak beslenme çantasıyla okula gidebiliyor.

Küresel Çocuk Beslenmesi Vakfı’nın (Global Child Nutrition Foundation) verilerine göre yalnızca taşımalı eğitim sistemine dâhil olan 614 bin 680 öğrenci, devletin sağladığı ücretsiz beslenme desteğinden yararlanabiliyor. Ancak bu rakam beslenme ihtiyacı duyan milyonlarca öğrenci için yetersiz kalıyor.

Derin Yoksulluk Ağı Araştırma ve Savunu Koordinatörü Dr. Önder Uçar, Türkiye’nin sosyal politika ve kamu sağlığı anlayışının yetersizliğine dikkat çekerek, "Mevcut durum, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor" dedi.

Derin Yoksulluk Ağı’nın Eylül 2024’te yaptığı araştırmaya göre:

Yüzde 47,3 kantinden hiç alışveriş yapamıyor.

Yüzde 40,2 haftada yalnızca bir kez alışveriş yapabiliyor.

Sadece yüzde 32'si düzenli olarak beslenme çantasıyla okula gidebiliyor.

T24'ün haberine göre, Uçar, "Uzun vadede kronik sağlık sorunlarına yol açabilir" diyerek, düşük gelirli bölgelerde çocukların beslenme hakkını güvence altına alacak sosyal politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avukat Kardelen Ateşci ise, Türkiye’nin taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamında, "Devlet, çocuklara temiz içme suyu ve besleyici gıdaya erişim sağlamakla yükümlüdür" hatırlatmasını yaparak, kapsamlı politikaların hızla uygulanması gerektiğini ifade etti.