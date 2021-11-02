Türkiye'de kaç kişi kripto para yatırımcısı?

02 Kasım 2021 Salı, 13:11

Bir dönem düşen işlem hacmi son dönemde piyasaların hareketlenmesiyle yeniden yükseldi.

Bitcoin en çok ilgi gören para birimi olmayı sürdürüyor.

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye'de piyasanın büyüklüğü 900 milyon dolar. Tahminlere göre halen 4 milyon kişi kripto para yatırımı yapıyor.