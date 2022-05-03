Türkiye’de satış pazarında çalışan kişi sayısı 1.5 milyonu aştı

03 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Sektörde kadın çalışan ağırlığı göze çarparken son yıllarda genç erkekler de bu alana yöneldi. Sektörde çalışanların yüzde 75’i, 35 yaş üstü kadınlardan oluşurken, şimdi 35 yaş altı erkekler de bu alana yoğun giriş yapıyor. Bazı şirketlerde erkek çalışan sayısı kadınları solladı. İş bulamayan ya da ek gelir elde etmek isteyenlerin başvurduğu sektörde kazanç da satılan ürün miktarıyla orantılı olarak artıyor.

Doğrudan satış pazarı son yıllarda özellikle takviye edici gıda ve kozmetik alanında yoğunlaştı. Türkiye’de sektörün büyüklüğü 3 milyar TL’ye yaklaştı. Dünyada ise pazar 1 milyar dolar büyüklüğünde ve 120 milyon kişi çalışıyor.

ABD merkezli Jeunesse Global Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Genel Müdürü Onur Öner, doğrudan satış sektöründe satış temsilcisi olanların yarısının kendisine indirimli ürün almak için sisteme girdiğini, yüzde 37’sinin yarı zamanlı ve ek iş olarak, yüzde 13’ünün tam zamanlı çalıştığını söyledi.

KUR BÜYÜK SORUN

Öner, “Çalışma şeklinizi, yerinizi ve saatinizi kendiniz belirliyorsunuz. Pandemi ve ekonomik kriz döneminde doğrudan satış sektöründe ciddi büyüme yaşandı. İşsizlik artınca ya da gelirler düşünce insanlar bu alana yöneliyorlar. Türkiye’de hâlâ doğrudan satışın nasıl çalıştığını bilmeyen yüzde 57’lik bir kesim var” dedi.

Ağırlıklı olarak takviye edici gıda ve kozmetik ürünleri olan Jeunesse Global’in şu an dünyada 140 ülkede faaliyet gösterdiğini Türkiye’nin en hızlı büyüyen 6. ülke olduğunu anlatan Öner, Türkiye’de kahve, enerji içeceği ve diş macunu ürettiklerini bunları Avrupa’ya da ihraç ettiklerini söyledi. Cironun yüzde 25’ini yerel ürünlerden elde ettiklerini, yeni ürünler üzerinde de çalıştıklarını belirten Öner, “Ürünlerimizin yüzde 75’i Amerika’dan dolarla geliyor. Her ay ürünlere zam yapmak durumunda kalıyoruz. Kur en büyük sorun, dengede durması çok önemli” diye konuştu.