Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) revize edildi

Türkiye'nin CDS'i, mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerinden 319 baz puana gerileyerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 10:09
Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) revize edildi
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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş trendi devam ediyor.

Türkiye'nin CDS'i, mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerinden gerileyerek Mart 2021'den bu yana ilk defa 319 baz puana indi.

Bu dönemde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin not görünümüne ilişkin iyileştirme adımları atarken, son olarak Standard & Poor's (S&P), Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

MOODY'S'İN DEĞERLENDİRMESİ BEKLENİYOR

Analistler, 15 Aralık Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini, söz konusu gelişmelerin etkisiyle Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda ve not görünümünde iyileştirme yapabileceğini aktardı.


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