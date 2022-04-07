Türkiye’nin Ukrayna’ya silah ihracatı 30 kat arttı
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre, Ukrayna'ya savunma ekipmanı ihracatı 1,9 milyon dolardan 59,1 milyon dolara yükseldi.
Türkiye'nin, Rusya'nın 24 Şubat’ta başlayan operasyonu öncesinde Ukrayna'ya savunma ekipmanı ihracatında büyük bir artış yaşandığı ortaya çıktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yeni açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin Ukrayna’ya savunma sanayi ihracatı 2022’nin ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 30 kat artışla 1,9 milyon dolardan 59,1 milyon dolara yükseldi.
Kayıtlara göre, bu ihracatın 58 milyon dolarlık kısmı ayında yapıldı. Reuters ajansı, TİM raporunu abonelerine 'Ukrayna’nın Türkiye’den savunma ithalatı ilk çeyrekte 30 kat arttı' başlığıyla duyurdu.
Ukrayna hükümeti son yıllarda, Baykar şirketinden 20 adet TB2 adlı silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın almıştı. 27 Ocak 2022'de de 16 SİHA için yeni sipariş verilmişti. Rusya bu satışlara tepki göstermişken, Reuters haberinde bu siparişlerin ilk partisinin mart ayının ilk yarısında teslim edildiğine dikkat çekildi. TİM raporunda ise 2022’nin ilk üç ayına dair verilerinin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi.
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