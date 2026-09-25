Türklerin gözde tatil rotası için vize geliyor: 1 Kasım'da yeni dönem başlıyor

Türklerin özellikle Budva ve Kotor tatilleri için tercih ettiği Karadağ'da seyahat kuralları değişiyor. 31 Ekim 2026'ya kadar devam edecek vizesiz giriş hakkının ardından, 1 Kasım 2026 itibarıyla bordo pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için vize zorunluluğu başlayacak.

Balkanlar'a kısa süreli tatil planlayan Türk yurttaşlarını yakından ilgilendiren değişiklik için geri sayım başladı. Türk turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Karadağ, mevcut vizesiz giriş uygulamasını 31 Ekim 2026 itibarıyla sona erdirecek.

Yeni dönem 1 Kasım'da başlayacak. Bu tarihten itibaren bordo pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının Karadağ'a seyahat edebilmek için vize alması gerekecek.

VİZESİZ SEYAHAT İÇİN SON 1 AY

Türk yurttaşları mevcut uygulamayla Karadağ'da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Bu hak 31 Ekim'e kadar kullanılabilecek.

Değişikliğin temeli ise 23 Temmuz 2026'da atıldı. Karadağ hükümeti bu tarihte ülkenin vize rejimini değiştiren düzenlemeyi kabul etti.

Yeni kurallar yalnızca Türkiye'yi kapsamıyor. Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan yurttaşları da 1 Kasım'dan itibaren Karadağ'a giriş yapabilmek için vize almak zorunda olacak.

Kararın gerekçesi olarak Karadağ'ın vize politikasının Avrupa Birliği kurallarıyla uyumlu hale getirilmesi gösteriliyor.

BUDVA VE KOTOR'A GİDECEKLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Vize zorunluluğu, Türk turistlerin Karadağ'da en çok tercih ettiği rotalar arasında bulunan Budva ve Kotor seyahatlerini de kapsayacak.

Sahilleri ve hareketli turizm yaşamıyla öne çıkan Budva ile tarihi dokusu ve körfez manzarasıyla tercih edilen Kotor için ayrı bir uygulama bulunmuyor.

Düzenleme ülkeye giriş şartlarını değiştirdiği için 1 Kasım'dan sonra Budva veya Kotor'a seyahat edecek bordo pasaport sahibi Türk yurttaşları da yeni vize uygulamasına tabi olacak.

BAZI YOLCULAR İÇİN İSTİSNA VAR

Yeni dönemde herkes için aynı kural uygulanmayacak.

Geçerli Schengen, ABD, Birleşik Krallık veya İrlanda vizesine sahip olanların yanı sıra bu ülkelerde geçerli oturum izni bulunan kişiler, belirlenen şartları karşılamaları halinde Karadağ'a 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilecek.

VİZE BAŞVURULARI VFS MERKEZLERİNDEN YAPILABİLECEK

Vize başvurusunun nasıl yapılacağına ilişkin de yeni bir düzenlemeye gidildi.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, başvuruların Türkiye'deki VFS merkezlerinden yapılabileceğini açıkladı. Böylece vize işlemleri için yalnızca diplomatik temsilciliklere başvurma zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

VİZESİZ KALIŞ SÜRESİ DAHA ÖNCE 90 GÜNDEN 30 GÜNE İNDİRİLMİŞTİ

Karadağ'ın Türkiye yurttaşlarına yönelik seyahat kurallarındaki ilk değişiklik bu değil.

Ülke, 2025 yılında Türk yurttaşlarına tanınan vizesiz seyahat hakkını geçici olarak askıya aldı. Vizesiz giriş Aralık 2025'te yeniden başlatıldı ancak bu kez ülkede vizesiz kalınabilecek süre 90 günden 30 güne düşürüldü.

Şimdi ise uygulamada yeni bir aşamaya geçiliyor. Mevcut 30 günlük vizesiz seyahat hakkı 31 Ekim'de sona erecek ve 1 Kasım 2026 itibarıyla bordo pasaportlu Türk yurttaşları için yeniden vize şartı uygulanmaya başlanacak.