TÜRKONFED’in zirvesinde ‘Kalıcı Belirsizlik Çağında Ekonomik Dayanıklılık’ tartışıldı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, onur konuşmacısı olarak katıldığı Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 27. İş Dünyası Zirvesi’nde reel sektör üzerinde büyük baskı olduğunu, ekonomik dayanıklılığın ve kalıcı istikrarın ise kurum ve kurallarıyla Cumhuriyetin temel değerleriyle mümkün olabileceğini açıkladı.

TÜRKONFED İş Dünyası Zirvesi’nin 27’ncisi Elazığ’da Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED) ev sahipliğinde “kalıcı belirsizlik çağında ekonomik dayanıklılık” temasıyla başladı. İki gün sürecek zirvenin açılışını TÜRKONFED Başkanı Süleyman Söylemez, FIRATSİFED Başkanı Yasemin Açık ve onur konuğu olarak Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç yaptı.

Koç, finansman maliyetlerinin ve TL’nin son dönemde reel olarak değer kazanmasının sanayici üzerinde büyük baskı oluşturduğu söyledi. Çin baskısına karşı katma değer geliştirmek gerektiğini belirten Koç, “Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi, finansman maliyetlerinin yatırımın desteklediği seviyelere gelmesi rekabet gücümüz açısından hayati önem taşıyor” dedi.

AB YERİNE YENİ SAHA

Koç, şirketlerin uzun vadeli karar alabilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin de “Sağlam bir hukuki çerçevenin sağlayacağı öngörülebilirlik şart” yorumunu yaptı. Koç ayrıca, “Ekonomik dayanıklılıktan söz ediyorsak bunun hangi şartlarda mümkün olabileceği önemli. Kurum ve kurallarıyla Cumhuriyetimize yakışan kalıcı istikrarın sağladığı makro ekonomik dayanıklılıktır” dedi.

Koç teknik ve diplomatik risklere de değinerek AB’nin Türkiye’yi kendi ekonomik ve stratejik parçası olarak görmekten ziyade dış ortak olarak konumlandırma eğiliminde olduğunu belirtti, “Avrupa dışında da çeşitli hareket sahaları oluşturmamız lazım” dedi.

FİNANSMAN AĞIR YÜK

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez ise Türkiye’de sanayi üretiminin 2022 başındaki yüksek seviyelerin ardından güçlü ve kalıcı bir büyüme yoluna giremediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Nakit akışı, fiyat baskısı ve finansmana erişim, ağır birer yük haline geliyor. Bu nedenle de dezenflasyon sürecinde, muazzam bir bedeli taşımaya razı geliyoruz. Ancak reel sektörün, sürdürülebilir büyüme ve ekonomik dayanıklılığın taşıyıcı gücü olduğunu da her zamankinden daha güçlü şekilde vurgulamak istiyoruz.”