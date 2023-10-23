Türünün ilk örneği 'İzmir Token' arz ediliyor

Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:36

Güncelleme: 23.10.2023 - 11:45

Token yatırımcıları arasında heyecan yaratan Türkiye’nin ilk şehir token projesi ‘İzmir Token’, Bzetmex’te ön satışa çıkacak.

Türk girişimci Barış Turgut ve ekibi tarafından hem yatırımcılara hem de şehre fayda sağlamak amacıyla üretilen projenin ilk yatırımcısı da belli oldu.

İzmir’de faaliyet gösteren Ocakcı Holding ile Metayıldız Bilişim Teknolojileri’nin kurucusu olan, aynı zamanda bilişim sektörüne yaptığı katkılarla dikkat çeken iş insanı Sedat Ocakcı, ilk faz için yatırımını gerçekleştirecek ilk yatırımcı oluyor.

Yatırımın miktarı ise 23 Ekim tarihinde Ocakcı Holding binasında gerçekleştirlecek imza töreninde açıklanacak.

ŞEHRE VE YATIRIMCILARA FAYDA SAĞLAYACAK

İzmir Token’ı “Şehirlerin dijital dönüşümüne öncülük eden ve yatırımcılara fayda sağlamayı hedefleyen bir teknoloji markası” olarak tanımlayan Barış Turgut, “Türkiye’nin incisi İzmir'in tokenize edilmesi sonucu oluşmuş İzmir Token ile şehre ve yatırımcılarına fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bu proje, şehirlerin dijital dönüşümüne öncülük edecek” dedi. Turgut, Türkiye’nin ilk şehir token’ı için neden İzmir’i seçtiklerini şöyle anlattı: “İzmir, Türkiye’nin en albenili şehri. İzmir bizim şehrimiz. İzmir en hızlı aksiyon alabileceğimiz büyükşehirler arasındaki ilk şehir olarak tercih edildi. Diğer şehirler de arkasından gelecek. Türkiye’nin ve dünyanın en güzel şehirlerini tokenize etmek istiyoruz. Çeşme, Bodrum gibi marka ilçelerle birlikte İstanbul, Roma gibi şehirler de gelecek.”

TOKEN EKOSİSTEMİNDE ŞEHİR TOKEN’LARI EKSİKTİ

Fan token ekosisteminde şehir token’larının eksikliğini gördüklerini ve bir şehrin tokenize edilmesi fikrini geliştirdiklerini ifade eden Barış Turgut, projenin sağlayacağı faydalar hakkında ise şunları söyledi: “İzmir Token, sahiplerine ciddi avantajlar sağlayacak. Örneğin İzmir’de yaşayan veya ziyaret eden kişilerin şehre daha kolay adapte olabilmesine yardımcı olacak. İzmir Token sahipleri, şehrin sosyal hayatını daha yakından takip edebilecek. Ekonomik iş birlikleri oluşturarak şehre katkı sağlayabilecekler. Bu proje sayesinde işletmeler ile kentliler arasında bir köprü kurulacak. Yeni hayata geçirilecek girişimlere yatırım ve katkı sunulabilecek. Öğrenci ve mezunlara eğitim destekleri sağlanabilecek. Şehrin sakinleri blockchain teknolojilerine alışacak.”

İZMİR’İ DÜNYAYA TANITACAK

Projenin İzmir’e de büyük katkılarda bulunacağına dikkat çeken Barış Turgut, “İzmir Token, İzmir’in dünyaya tanıtılmasına büyük katkıda bulunacak. Şehre hem döviz hem de nitelikti turist gelecek. Şehirde yaşayan kişilere fırsatlar sunarken, sektörlere de müşteri ve danışan yönlendirerek ekonomiye katkı sağlayacak. Dijital danışma kurulu sayesinde şehirdeki sorunlar dile getirilerek hızlı çözüm önerileri sunulacak” ifadelerini kullandı.

SOSYAL YAŞAMDA AYRICALIKLAR SUNACAK

Finansal yatırım aracı olarak kullanılacak İzmir Token’ın aynı zamanda sosyal yaşamda da birçok fayda sağlayacağını belirten Turgut, token sahiplerinin elde edeceği ayrıcalıklar hakkında şu bilgileri verdi: “Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, token sayesinde müşteri ve danışan kazanacak. Yeni teknolojiler ve yeni sektörler şehirlilere sunulacak. İzmir Token sahipleri çeşitli alanlarda indirimli fiyatlardan faydalanabilecek. Eğlence ve etkinliklerde özel alanları kullanıp VIP giriş hakkına sahip olabilecek, şehrin önde gelen kişileriyle önemli davetlere katılabilecekler.”