TZOB eylül ayı zam şampiyonunu açıkladı: 'Üreticide 7 lira olan limon markette 51 lira'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, eylül ayında markette 36 ürünün 25’inde fiyat artışı, 11’inde ise fiyat düşüşü görüldüğünü açıkladı. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 26 ile patlıcan olurken, en fazla düşüş yüzde 39,5 ile limonda kaydedildi.

Bayraktar, eylül ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ÜRETİCİ VE MARKET ARASINDAKİ FARK LİMONDA YÜZDE 633,4'E ULAŞTI

Geçen ay üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 633,4 ile limonda görüldüğünü belirten Bayraktar, limondaki fiyat farkını yüzde 339,1 ile kuru incirin, yüzde 337,8 ile havucun, yüzde 237,9 ile elmanın ve yüzde 228,3 ile maydanozun takip ettiğini bildirdi.

Bayraktar, limonun 7,3 kat, kuru incir ve havucun 4,4 kat, elmanın 3,4 kat, maydanozun ise 3,3 kat fazlaya satıldığını ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

Üreticide 7 lira olan limon markette 51 lira 34 kuruşa, 130 lira olan kuru incir 570 lira 77 kuruşa, 11 lira olan havuç 48 lira 16 kuruşa, 21 lira 66 kuruş olan elma 73 lira 20 kuruşa, 7 lira 66 kuruş olan maydanoz 25 lira 14 kuruşa satıldı. Eylülde fiyatı en fazla artan ürün markette patlıcan, üreticide kuru fasulye olurken, fiyatı en fazla düşen ürün markette limon, üreticide ise kuru incir oldu.

PATLICAN MARKETTE ZAM ŞAMPİYONU OLDU

Bayraktar, eylül ayında market fiyatlarında 36 ürünün 25’inde zam, 11’inde ise fiyat düşüşü görüldüğünü belirtti:

Eylülde markette 36 ürünün 25’inde fiyat artışı, 11’inde ise fiyat azalışı görüldü. Eylülde markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 26 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 21,1 ile kırmızı mercimek, yüzde 18,5 ile sivri biber, yüzde 16,4 ile yeşil mercimek ve Antep fıstığı takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 39,5 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 33,4 ile yeşil soğan, yüzde 21 ile kuru soğan, yüzde 18,3 ile elma ve yüzde 14,3 ile mısırözü yağı izledi.

ÜRETİCİDE 16 ÜRÜN ZAMLANDI

Bayraktar, eylülde üreticide 28 ürünün 16’sında fiyat artışı, 11’inde fiyat düşüşü görüldüğünü, 1 üründe ise fiyat değişimi yaşanmadığını bildirdi.

Üreticide en fazla fiyat düşüşünün yüzde 48 ile kuru incirde görüldüğünü belirten Bayraktar, kuru incirdeki düşüşü yüzde 30 ile limonun, yüzde 20,7 ile patatesin, yüzde 14,1 ile kuru soğanın ve yüzde 13,6 ile kuru üzümün takip ettiğini aktardı.

Üreticide en yüksek fiyat artışının ise yüzde 62,5 ile kuru fasulyede görüldüğünü belirten Bayraktar, “Kuru fasulyedeki fiyat artışını yüzde 23,3’le patlıcan, yüzde 15,5’le elma, yüzde 13,1’le kabak ve yüzde 12,1’le yeşil mercimek izledi.” ifadelerini kullandı.

KURU İNCİRDE FİYAT NEDEN GERİLEDİ?

Kuru incirde Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (TARİŞ) alım fiyatını henüz açıklamamış olmasının piyasadaki fiyatların geçen sezonun altında oluşmasına neden olduğunu belirten Bayraktar, üretici fiyatlarının 130 lira seviyelerine kadar gerilediğini bildirdi.

Bayraktar, üreticilerin piyasadaki fiyat düşüşünün önlenmesi ve istikrarın sağlanması için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım fiyatını açıklayarak piyasaya müdahil olmasını beklediğini aktardı.

Limonda hasat döneminin devam etmesi ve depolarda geçen yıldan kalan ürünlerin piyasaya sunulmasının arzı artırarak fiyatların gerilemesine yol açtığını ifade eden Bayraktar, patates ve kuru soğanda da hasadın sürmesinin piyasadaki arzı artırdığını belirtti.

Bayraktar, patlıcan ve kabakta ise olumsuz hava koşulları ile tarladan seraya geçiş döneminin arzı azaltması nedeniyle fiyatların yükseldiğini, kuru fasulye ve elmada hasadın yeni başlamasıyla üretici fiyatlarında artış yaşandığını kaydetti.

GÜBREDE YILLIK ZAM DİKKAT ÇEKTİ

Bayraktar, ziraat odaları aracılığıyla girdi piyasalarından elde ettikleri fiyat verilerine ilişkin de değerlendirmede bulundu: