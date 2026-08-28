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UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?
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UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

28.08.2026 16:11:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

UBS, elektrifikasyon, yapay zekâ altyapı yatırımları ve merkez bankalarının güçlü altın talebi doğrultusunda emtia piyasasındaki yükseliş döngüsüne karşı pozisyon alınmasını tavsiye ederken, ons altın için kademeli fiyat hedeflerini açıkladı. Banka, kısa vadede olası geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı sunabileceğini belirtti.

UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

Kıdemli emtia stratejisti Jeff Currie'nin emtia piyasasındaki yükseliş dalgasına dikkat çekmesinin ardından UBS Stratejisti Sagar Khandelwal da benzer bir değerlendirmede bulundu. Khandelwal, altın ve diğer emtialarda yükselişin devam edebileceğini belirtirken, UBS yeni altın hedeflerini açıkladı.

UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

Bankacılık devi UBS, yatırımcılara emtia piyasasındaki yükseliş döngüsüne karşı pozisyon almalarını tavsiye etti. Khandelwal, elektrifikasyon, artan elektrik talebi, yapay zeka altyapı harcamaları, devam eden arz kısıtları ve yetersiz yatırımların reel varlıklarda kalıcı bir yükseliş zemini oluşturduğunu belirtti.

UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

UBS YATIRIMCILARA ALTIN VE EMTİA ÖNERDİ

Khandelwal, enflasyonun hisse senetleri ve tahviller üzerinde baskı oluşturduğu dönemlerde emtianın hem getiri sağlayabildiğini hem de portföyleri koruyabildiğini ifade etti.

UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

Emtia fiyatlarının diğer yatırım araçlarından farklı hareket etmesinin portföylerdeki kayıp riskini azaltabileceğini belirten Khandelwal, yatırımcılara yalnızca tek bir varlık grubuna bağlı kalmak yerine altın, petrol, sanayi metalleri ve tarım ürünlerine birlikte yatırım yapmalarını tavsiye etti.

UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

Altında ise enflasyon endişelerinin azalması ve faiz artışı beklentilerinin gerilemesiyle yükseliş eğiliminin yeniden güçlendiği belirtildi. Merkez bankalarının altın alımları, dolardan uzaklaşma eğilimi ve küresel borçlara ilişkin endişelerin önümüzdeki bir yıl boyunca altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor.

UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

Petrolde ABD ile İran arasındaki gerilim ve sınırlı üretimin fiyatları desteklediği, bakır gibi sanayi metallerinde ise yapay zekâ ve elektrikli araç teknolojilerine yönelik yatırımların talebi artırdığı değerlendirildi.

UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

UBS ALTIN İÇİN KADEMELİ HEDEF VERDİ

UBS, yükselen beklentiler doğrultusunda altın tahminini güncelledi. Banka, ons altın fiyatının eylül 2026'da 4 bin 400 dolara, aralıkta 4 bin 600 dolara, mart 2027'de 5 bin dolara ve haziran 2027'de 5 bin 200 dolara ulaşacağını öngördü.

UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

Banka uzun vadeli yükseliş beklentisini korurken, kısa vadede altının 3 bin 850 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu.

UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

Altın, ocak ayında 5 bin 500 doların üzerine çıktıktan sonra sert düşüş yaşarken 2026 başından bu yana yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti. UBS, piyasaların bu yıl yeni Fed faiz artırımları ihtimalini fiyatlamasının ve yatırım talebindeki zayıflığın kısa vadeli aşağı yönlü riskleri artırdığını belirtti.

UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ GÜÇLÜ KALDI

Dünya Altın Konseyi verilerine göre külçe ve madeni para talebi ikinci çeyrekte 307 tona geriledi. Bu kalemde talep önceki iki çeyreğin her birinde 400 tonun üzerinde gerçekleşmişti.

UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

Tezgâh üstü işlemler hariç yatırım talebi ise altın destekli borsa yatırım fonlarından çıkışların etkisiyle geçen yılın aynı dönemindeki 487 tondan 262 tona düştü.

UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

Maden üretimi 948 tondan 966 tona yükselirken, geri dönüştürülmüş altın arzı ilk çeyrekteki 374 tondan 326 tona geriledi.

UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

Buna karşılık merkez bankalarının altın alımları ikinci çeyrekte 289 tona, yılın ilk yarısında ise yaklaşık 345 tona ulaştı. İlk yarıdaki alımlar yıllıklandırıldığında yaklaşık 700 tonluk bir hıza işaret etti.

UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

ALTINDAKİ GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI OLABİLİR

UBS, altının 4 bin doların üzerinde kalabilmesi için yatırım girişlerinin toparlanması ve merkez bankası alımlarının çeyreklik yaklaşık 300 ton seviyesinde devam etmesi gerektiğini belirtti.

UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

Fed'in faizleri sabit tutması ve 2027 başında faiz indirimlerine başlaması halinde reel getirilerin ve altın tutmanın fırsat maliyetinin azalabileceği, bunun da yatırım talebini yeniden canlandırabileceği değerlendirildi.

UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

UBS, altının 3 bin 850 dolara yönelik olası kısa vadeli düşüşünün daha geniş bir ayı piyasasının işareti olmayabileceğini, aksine uzun vadeli yatırımcılar için portföyleri koruma ve alım yapma fırsatı sunabileceğini bildirdi.

UBS altın tahminini güncelledi: Fiyatlar yükselişe devam edecek mi?

Enerji ve sanayi metallerinde de arz kısıtları nedeniyle olumlu görünüm korunurken, Quantix Emtia Endeksi'nin haziran sonundan bu yana yüzde 22,5'ten fazla yükselmesi, emtia rallisinin geniş bir tabana yayıldığına işaret etti.

İlgili Konular: #altın #Tahmin #UBS

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