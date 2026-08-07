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UBS Baş Yatırım Sorumlusu'ndan altın tahmini: Fiyatlardaki düşüşler alım fırsatı yaratıyor

UBS Baş Yatırım Sorumlusu'ndan altın tahmini: Fiyatlardaki düşüşler alım fırsatı yaratıyor

7.08.2026 14:23:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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UBS Baş Yatırım Sorumlusu'ndan altın tahmini: Fiyatlardaki düşüşler alım fırsatı yaratıyor

Batı Asya'daki çatışmalar ve Fed'in yüksek faiz politikası nedeniyle tarihi zirvesinin gerisinde seyreden spot altın üzerindeki baskı devam ediyor. Faiz indirim sürecinin önümüzdeki yıllara sarkacağını öngören UBS ise yaşanabilecek olası gerilemelerin uzun vadeli yatırımcılar için stratejik bir alım fırsatı yaratacağını ve altının ilerleyen dönemde yeniden yükseliş trendine gireceğini değerlendiriyor.
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Spot altın yaklaşık 4 bin 295 ABD Doları seviyesinde işlem görürken, fiyatlar ocak ayı sonunda görülen 5 bin 594 ABD Doları'lık tarihi zirvenin yaklaşık yüzde 23 altında seyrediyor.

Altın fiyatları, Batı Asya'da devam eden çatışmaların enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı beklentisini güçlendirmesi nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltan en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

UBS, FAİZ İNDİRİMİNİ 2027'DE BEKLİYOR

Fed, geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

UBS, enflasyondaki kademeli yavaşlamanın Fed'e 2026 yılı boyunca faizleri mevcut seviyelerde tutma imkânı sağlayacağını öngörüyor.

Banka, faiz indirim sürecinin ise 2027 yılında yeniden başlayacağını tahmin ediyor.

Bu beklenti doğrultusunda UBS, ons altının 2027'nin ilk yarısında 5 bin ABD Doları seviyesine ulaşabileceği değerlendirmesinde bulundu.

4 BİN ABD DOLARI SEVİYESİNE DİKKAT ÇEKTİ

UBS Baş Yatırım Sorumlusu Mark Haefele, altın fiyatlarında 4 bin ABD Doları seviyesine veya bu seviyenin altına doğru yaşanabilecek geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunabileceğini ifade etti.

Haefele, bu seviyelerde oluşabilecek zayıflığın stratejik pozisyon almak isteyen yatırımcılar için değerlendirilebileceğini belirtti.

*Haber metnindeki açıklamalar uzman görüşü olup yatırım tavsiyesi değildir.

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